Steffen Jäger, Präsident und Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags Baden-Württemberg, mahnt an, dass kommunalpolitisch engagierte Menschen besser geschützt werden müssen. Gemeinde- oder Stadträte erhalten seiner Meinung nach zu wenig Wertschätzung. Gemeindetag Baden-Württemberg

Wie setzen sich Gemeinderäte und Ortschaftsräte in den 1.101 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg in Zukunft zusammen? Darüber wird am Sonntag bei den Kommunalwahlen abgestimmt. Doch die Wertschätzung für Menschen, die sich als Gemeinde- oder Stadträte engagieren sinkt, das beklagte Steffen Jäger schon im Vorfeld der Wahl. Er ist seit 2021 Präsident und Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Egal ob wir die aktuelle Situation um die Aufnahme geflüchteter Menschen, das Gelingen der Energie- und Wärmewende oder die Mobilitäts- und Verkehrswende beleuchten, müssen wir feststellen: Gesetzlicher Anspruch und kommunale Wirklichkeit klaffen auseinander.

Wie können Anspruch und Wirklichkeit vereinbart werden und wie lassen sich die Menschen schützen, die sich für das Gelingen des Allgemeinwohls einsetzen? Darüber sprechen wir mit Steffen Jäger in SWR1 Leute.