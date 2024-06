Rechtsruck in Frankreich: Welche Chancen hat Macron bei den Neuwahlen?

Fußballstar Kylian Mbappé: Angst vor Extremisten in Frankreich

Wenn sich Frankreichs Ausnahmefußballer Kylian Mbappé während einer Pressekonferenz zur Fußball-Europameisterschaft nicht zum nächsten Gegner äußert, sondern zunächst zur politischen Lage der Nation, dann ist es wohl ernst.

Die Extremisten klopfen an die Tür. Deswegen: Geht wählen! [...] Ich hoffe, dass wir am 7. Juli alle noch stolz sein werden, Franzosen zu sein.

Nach der Europawahl, bei der die rechtsnationalistische Partei "Rassemblement National" von Marine Le Pen auf 31,5 Prozent der Stimmen kam, löste Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Parlament auf und legte Neuwahlen fest.

Proteste gegen den Rechtsruck in Frankreich

Gegen den Rechtsruck gingen in Frankreich nach der Europawahl Hunderttausende auf die Straße. Aktuelle Umfragen prophezeien Macron eine erneute Katastrophe, Frankreich scheint stark verunsichert zu sein. Das beschäftigt auch Marc Ringel, den neuen Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Seine Einschätzungen zur aktuellen politischen Situation in Frankreich und das momentane Verhältnis zwischen Berlin und Paris wird er als Gast in SWR1 Leute geben.