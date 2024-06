So schätzt der Kommunikationswissenschaftler die Wahlergebnisse ein

Prof. Frank Brettschneider ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim. Er blickt am Tag nach den Kommunal- und Europawahlen in Baden-Württemberg auf die Ergebnisse und analysiert den Wahlausgang.

Uni Hohenheim / Carmen Moosmann Er ist in SWR1 der Mann der Zahlen und Zusammenhänge: Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim. Dem Kommunikationswissenschaftler geht es vor allen Dingen um die Verständlichkeit der Politik. Mit Blick auf die Europawahl 2024 bemängelte er bereits, dass die Programme der Parteien für Wähler:innen kaum zu verstehen seien, zu viel Fachsprache und zu wenig Erklärung. Am 9. Juni 2024 hat Baden-Württemberg die Wahl: Vor der eigenen Haustür bei der Kommunalwahl bis hin nach Brüssel und Straßburg auf europäischer Ebene. Mit Frank Brettschneider wollen wir am Tag nach der Wahl auf die Ergebnisse blicken und uns in SWR1 Leute die jeweiligen Ausgänge einschätzen lassen.