Goethes 275. Geburtstag: Diese Spuren hinterlässt der Dichter bis heute

Journalist Thomas Steinfeld Rie Hägerdal

Johann Wolfgang Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Das ist genau 275 Jahre her. Was für ein Mensch war Goethe, der als einer der bedeutendsten Schöpfer deutschsprachiger Dichtung zählt? Der von Napoleon zu einer Audienz gebeten wurde und gemeinsam mit Schiller, Herder und Wieland die Weimarer Klassik verkörperte?

Wer war Johann Wolfgang Goethe?

Thomas Steinfeld erzählt Goethe neu - als einen Menschen, in dessen Leben und Werk sich die Umbrüche der Französischen Revolution, der Napoleonischen Kriege und der Industrialisierung Europas widerspiegeln.

Kapitel auswählen Goethe vorgestellt (00:00 min) Leben in Weimar (01:35 min) Die Insel Tauris und der Humanismus (04:14 min) Iphigenies Geschichte (06:17 min) Zwischen Ideal und Realität (08:19 min) Video herunterladen (236,1 MB | MP4)

Thomas Steinfeld war Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bevor er zur Süddeutschen Zeitung wechselte und später als Kulturkorrespondent in Italien arbeitete.