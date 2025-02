Anne-Sophie Mutter | Stargeigerin

per Mail teilen

Sie ist das, was man eine "Jahrhundertgeigerin" nennt, vielleicht die beste der Welt, in jedem Fall die Bekannteste und der deutsche Export-Schlager in Sachen Klassik: Anne-Sophie Mutter.

Anne Sophie Mutter - ihre Biografie

Geboren und aufgewachsen in Wehr im Schwarzwald an der Grenze zur Schweiz im südlichsten Baden-Württemberg war sie es selbst, die schon als Kind unbedingt die Geige spielen wollte und schnell klarmachte, dass sie ein absolutes Ausnahmetalent ist.

Ihr Weg zu Weltruhm

Unter Dirigenten-Legende Herbert von Karajan wurde sie berühmt und ist inzwischen seit fast 50 Jahren auf den Bühnen der Welt zu Hause. Sie hat fast alle bedeutenden Violinkonzerte eingespielt und viele neue Räume der Musik geöffnet. Heute schneidern ihr Komponisten ihre Werke auf den Leib und zuletzt wagte sie sich an Filmmusik von Indiana Jones bis Star Wars gemeinsam mit dem Meister der Filmmusik John Williams höchstpersönlich.