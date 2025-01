per Mail teilen

Mit neun hat Philipp Poisel angefangen Musik zu machen, 2007 hat ihn Herbert Grönemeyer entdeckt und seinen Durchbruch hatte er mit "Wo fängt dein Himmel an?". In SWR1 Leute spricht er über seine Heimat und seine Art Songs zu schreiben.

Der Nachname: po̯aʹzɛl und nicht Poisl

Um diese immer wieder gestellte Frage "Wie spricht man deinen Nachnamen aus?" gleich aus dem Weg zu schaffen: Philipp Poisel spricht sich "Poa'säll" aus, mit weichem S [ʹfɪlɪp po̯aʹzɛl]. Aber seine Fans wissen das natürlich.

Philipp Poisel: Herbert Grönemeyer erkannte sein Talent

Von seiner Mutter bekam der in Ludwigsburg geborene Philipp Poisel mit neun Jahren eine Gitarre geschenkt. Als Jugendlicher ging er dann in seinem Heimatort Markgröningen zur Musikschule, gründete später mit Freunden seine erste Band.

Philipp Poisel hatte als junger Musiker gerade einmal ein Album aufgenommen, als ein gewisser Herbert Grönemeyer auf ihn aufmerksam wurde und ihn 2008 für seine Plattenfirma "Grönland" unter Vertrag nahm. Danach ging alles ganz schnell: Mit Songs wie "Wo fängt dein Himmel an?", "Wie soll ein Mensch das ertragen?" und Alben wie "Bis nach Toulouse" schoss Poisel an die Spitze der deutschen Charts.

Neues Album 2024 "Neon Acoustic Orchestra"

Am 9. Januar 2025 ist Philipp Poisel zu Gast in 40 Jahre SWR1 Leute auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Die Sendung wird aufgezeichnet und ist am 10. Januar 2025 im Radio zu hören.