Die Vollblutmusikerin schreibt für Peter Maffay, steht mit Silbermond, Sunrise Avenue oder Sasha auf der Bühne. Charly Klauser spielt zig Instrumente und brachte 2022 ihr erstes Solo-Album raus.

Ein Leben für und voller Musik

Charly Klauser stand schon mit zwei Jahren das erste Mal mit einem Instrument in der Hand vor Publikum - in der ersten Reihe eines Geigenorchesters. Sie wuchs in einer Kölner Musikerfamilie auf und gründete mit elf Jahren ihre erste Band "The Black Sheep". Noch vor ihrem 18. Geburtstag erhielt sie einen Plattenvertrag, tourte durch Europa und war Support für Life Of Agony, Silbermond und Sunrise Avenue.

Zusammenarbeit mit Stars: Peter Maffay, Sasha, Alvaro Soler u.v.m.

Charly Klauser war schon Backgroundsängerin bei Sasha und Tim Bendzko – bei Peter Maffay wurde sie 2011 festes Bandmitglied und schreibt auch Songs für ihn. In der Show von Comedienne Carolin Kebekus "Pussyterror" spielt sie Schlagzeug, ebenso für den Sänger Alvaro Soler. Im Musikvideo zu "Kraft" von "Die Ärzte" schlüpft Charly in die Rolle der "Charlotte Kraft". Und dann bringt sie 2022 ihr Solo-Album heraus: "Mehr".

Da Charly Klauser Schlagzeug, Percussion, Geige, Gitarre und Klavier beherrscht, übernimmt sie alles selbst: sie schreibt ihre Songs selbst, spielt sie ein, übernimmt die Verantwortung für Produktion und das Mischen. Was die Multi-Instrumentalistin, Songwriterin und Produzentin antreibt, verrät sie in SWR1 Leute.