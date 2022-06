per Mail teilen

Mit seinen Kinderliedern hat Rolf Zuckowski ganze Generationen von Kindern geprägt. Auch heute heute wachsen Kids mit Hits wie "Die Weihnachtsbäckerei" oder "Die Jahresuhr" auf.

Michael Philipp Bader

Du Da im Radio und Wie schön, dass Du geboren bist auf Tik Tok

Mit seinen Kinderliedern wurde Rolf Zuckowski zur lebenden Legende. Ganze Generationen von Kindern wuchsen mit Kinderhits wie "Die Weihnachtsbäckerei", "Du Da im Radio" und dem Geburtstags-Lied "Wie schön, dass Du geboren bist" auf. Auch heute erreicht er Kinder und Jugendliche noch: Sein Tik-Tok-Kanal hat knapp 90.000 Follower.

The Beathovens, Kinderlieder und Wetten, dass...?

Zuckowski ist ein echter "Hamburger Jung": Er wuchs als Sohn eines Seemanns in der Hafenstadt im hohen Norden auf. In den 1960er Jahren begann er mit seiner Band "The Beathovens", damals noch mit angesagter Beat-Musik für Erwachsene. Später kamen mit der Geburt der eigenen Kinder die Kinderlieder dazu: Sein Auftritt 1982 bei "Wetten, dass...?" mit "Rolf und seinen Freunden" machte ihn zum Kinderlieder-Star.

Während seiner Karriere verkaufte er über 20 Millionen Alben. Sein Engagement für die Kleinen bedeutet ihm bis heute viel. Auf der Bühne steht er allerdings schon lange nicht mehr. Am 12. Mai wurde Rolf Zuckowski 75 Jahre alt. Den Geburtstag selbst feierte er ganz privat und nur gemeinsam mit seiner Frau in Paris.

Pünktlich zum Geburtstag erscheint nun seine bewegende Autobiographie "Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück – Mein musikalisches Leben".