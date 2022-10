Vanessa Mai: So hart ist das Showgeschäft

Vanessa Mai ist jung und erfolgreich. Aber der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. Darüber spricht sie in der neuen ARD Doku "Mai time is now".

picture-alliance / Reportdienste Geisler-Fotopress | Nancy Heusel Sie ist eines der jungen Gesichter im Schlager-Kosmos und ein Kind Baden-Württembergs: Vanessa Mai. In Aspach wurde sie geboren, wo Schwiegermutter Andrea Berg immer noch zu Hause ist. Mit Anfang 20 begann die Karriere von Vanessa Mai in einem rasanten Tempo: Top-Platzierungen, Goldene und Platinplatten, Auszeichnungen. Vanessa Mai singt mit Sido Mit größter Perfektion stieg sie höher und höher. Ihre Songs haben weniger Schunkelcharakter, stattdessen singt sie im Duett mit Rapper Sido. Hat Mai damit die musikalischen Grenzen neu gesetzt oder hat sie den Schlager längst verlassen? »Die Leute kapieren langsam, dass ich keinen reinen Schlager mache, sondern dass ich dazwischen bin, zwischen den Welten [...]. Die ganzen Hardcore-Fans finden es schrecklich.« Dokumentation in der ARD: Mai time is now Früher sah sie sich als ein Produkt anderer, jetzt zeigt sie Schwachstellen auf: Zum Beispiel in der dreiteiligen ARD Dokumentation "Mai time is now", die ab dem 22. Oktober zu sehen ist. Mai positioniert sich klar gegen Bodyshaming und spricht über persönliche Tiefschläge, wie etwa ihren Zusammenbruch vor drei Jahren. Denn das strahlende Showgeschäft hat auch Schattenseiten.

Sendung am Fr. , 21.10.2022 10:00 Uhr, Leute, SWR1 Baden-Württemberg