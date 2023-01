Als Jugendlicher musste sich Oliver Bartkowski entscheiden: Popper oder Rocker? Klarer Fall für den Fan von AC/DC, Deep Purple oder Rainbow.

Dieter Hüsten

Walkman und Karottenhosen, Popper-Frisuren und Puffärmel, Aerobic und weiße Tennissocken. Das ist die Welt, in der Oliver Bartkowski aufwächst – rückblickend betrachtet für viele Menschen ein "goldenes Zeitalter". Nostalgie pur.

"Wie cool war das denn?! Zeitreise in die 80’er" heißt sein Buch, ein – wie er schreibt - autobiographischer Roman. Bartkowski, geboren 1968 im Ruhrpott, interessiert sich vor allem für Musik und den VfL Bochum.

Eines seiner ersten großen Konzerte erlebt er als 15-Jähriger zusammen mit Freund Gunna in der Gruga-Halle in Essen: Whitesnake. Sie mogeln sich in den Backstage-Bereich. Was für ein Erlebnis!

In seinem Buch erzählt Bartkowski aus seiner Jugend, aus dem Alltag seiner Jungs-Clique, alle verrückt nach Fußball, Musik und Kino. Er wächst glücklich bei den Großeltern auf, die ihn allerdings mit der "Best of Beatles"-Vierer-LP-Box zum 10. Geburtstag tief enttäuschen. Keiner seiner Freunde hörte die Beatles… Fünf Jahre später – Anfang der 80er – geht dann doch sein großer Traum in Erfüllung: ein Hi-Fi-Stereo-Turm! Die Verwandtschaft hatte zusammengelegt. Für Rockfan Bartkowski ein Riesen-Geschenk. Das Buch steckt voller solcher Momente und Erinnerungen – eine echte Zeitreise.

Heute arbeitet Oliver Bartkowski als Musiker und Veranstalter ("The Movie Trip Show") und ist Inhaber einer Marketing-Agentur.