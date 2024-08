per Mail teilen

Claus Weselsky wird sicher lange in Erinnerung bleiben: Mehrmals hat er mit Streiks seiner Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ganz Deutschland lahmgelegt.

Kaum einer hat mit Streiks so polarisiert wie Claus Weselsky

Für die Einen ist er ein Wichtigtuer und Egoman, für die Anderen einer, der sich nicht einschüchtern lässt – ein Kämpfer, der sich einsetzt für seine Leute. Jetzt geht der Mann, der zeitweise sicher zu den Unbeliebtesten im Land gehörte, in Rente.

Das hat Claus Weselsky für Lokführer:innen der GDL erreicht

Die Verhandlungsergebnisse von Claus Weselsky konnten sich zuletzt sehen lassen. Bei der letzten Tarifeinigung der GDL mit der Bahn im März 2024 gab es für die Lokführer:innen mehr Lohn, weniger Wochenarbeitszeit und mehr Flexibilität. Nicht zuletzt deshalb genießt Claus Weselsky bei den Gewerkschaftsmitgliedern einen exzellenten Ruf.

Wenn er geht, möchte er etwas hinterlassen und arbeitet an neuen Konzepten zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte. Welche das sind, was den Mann aus der Nähe von Dresden antreibt und warum die Kenntnis seiner Biographie essentiell wichtig ist, um seine Streitkultur und Motivation zu verstehen, darüber sprechen wir mit Claus Weselsky in SWR1 Leute.