So kann Mentalist Timon Krause unsere Gedanken lesen

Mentalist Timon Krause liest Gedanken und kann aus Gesicht, Körper und Stimme ableiten, was gerade in uns vorgeht. Wie das funktioniert und woher seine Begabung stammt, verrät er in SWR1 Leute.

picture-alliance / Reportdienste APA / picturedesk.com | TOBIAS STEINMAURER Mentalist und Mentalmagier: Gedanken und Körpersprache lesen Wuschelige Haare und ein freundliches Lächeln – das ist Timon Krause. Aber was sind schon Äußerlichkeiten. Damit beschäftigt sich der Mentalist eher weniger. Einige sagen, er könne Gedanken lesen. Krause nennt seine Begabung "das Gewinnen von Mind-Games", also von Gedankenspielen. So findet er im Nu nach dem Kennenlernen neuer Menschen deren Lieblingsfarbe, den Wohnort oder sogar die PIN-Nummer der Geldkarte heraus. Aber dafür helfen Timon Krause dann doch auch Äußerlichkeiten. Ein Zucken im Gesicht, ein unkontrolliertes Tippeln der Füße oder eine brüchige Stimme. Magische Kräfte weist er deshalb auch von sich und beruft sich eher auf den Einsatz praktischer Psychologie. So wurde aus Timon Krause ein Mentalist Ausschlaggebend war eine Hypnose-Show, die Timon Krause als 12-Jähriger besuchte und sich danach selbst ausprobierte. Dabei hatte er im Freundeskreis gleich Erfolg, nannte sich daraufhin Hypnose-Gott und machte weiter. Auch wenn also die Köpfe anderer Menschen für Timon Krause wie Glaskugeln sind, in denen er liest, er analysiert nicht immer und überall. Das wäre zu anstrengend.