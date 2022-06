Von Ulm mit Illusionen und Magie in die ganze Welt: Florian Zimmer zauberte bereits in den USA, wurde von Sigfried und Roy geehrt und arbeitete für Janet Jackson.

World Magic Award von Siegfried und Roy

Von keinen Geringeren als von den Magier-Superstars Siegfried und Roy erhielt er als einziger Deutscher den "World Magic Award". Florian Zimmer ist inzwischen selbst ein Star in Welt der Magier – er ist Deutscher Meister und Europameister.

Von Ulm nach Monaco und zur Familie Michael Jacksons

Der Magier kam schon früh herum: Der gebürtige Ulmer zauberte für die Fürstenfamilie in Monaco und in der Villa von Michael Jackson. Dem gefiel er offenbar so gut, dass er gleich noch die Spezialeffekte bei der Tour von Michaels Schwester Janet Jackson verantwortete. Seitdem schwebt er mal über der Donau oder vergräbt sich bei lebendigem Leibe.

Beim Tigerenten Club zeigt Florian Zimmer verblüffende Tricks und erklärt, wie man Magier:in werden kann (ca. ab Minute 12.30):

Zimmer gewinnt Kleinkunstpreis Baden-Württemberg

Für seine Zauberkünste und Bühnenshows erhielt er auch den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. In Neu-Ulm will er zum 15. Juni sein eigenes "Florian Zimmer Theater" eröffnen. Ob er in SWR1 Leute einen Trick verraten wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird er erklären, was man als "Illusionist" genau macht.