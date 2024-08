Rente, Gesundheit, Klima: Themen, die Jugendvertreter Jonas Hohenforst beschäftigen. Er nimmt die Perspektive der jungen Generation ein und tritt für Generationengerechtigkeit ein.

Schutz der Rechte zukünftiger Generationen

Jonas Hohenforst fordert eine größere Beteiligung junger Menschen in unserer Gesellschaft, u.a. als Botschafter der "Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen". Außerdem ist der 22-Jährige Vorstandsvorsitzender der von ihm mitgegründeten Nicht-Regierungs-Organisation "Jugend-Enquete-Kommission e.V.", mit der er den jungen Menschen in der Gesellschaft eine stärkere Stimme geben möchte – dafür ist er auch immer wieder Gast im Deutschen Bundestag.

Er arbeitet mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) daran, einen "Jugenddemokratiepreis Deutschland" zu vergeben und für unsere Demokratie wegweisende Projekte sichtbar zu machen. Im Bündnis ökonomische Bildung Deutschland e.V. setzt er sich für die Stärkung finanzieller Bildung in Deutschland ein.

Hohenforsts Themen: Generationengerechtigkeit, Rente, Klima u.v.m.

Jonas Hohenforst studiert Medizin und zusätzlich Wirtschaftswissenschaften. Sein Ziel: Die Realität des Gesundheitssystems in die Entscheidungsebenen zu tragen. Ihn interessieren die großen Fragen unserer Gesellschaft: Wohin steuert unser Gesundheitssystem? Können wir uns die Renten, so wie sie jetzt sind, auch in Zukunft wirklich noch leisten? Und Jonas Hohenforst wird in SWR1 Leute verraten, wie und ob wir eine Generationengerechtigkeit herstellen können.