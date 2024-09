So arbeitet eine Psychologin mit Vergewaltigern und Mördern in einer JVA

Gilda Giebel arbeitete als Psychologin mit pädophilen Triebtätern, Vergewaltigern und Mördern in einer JVA. In SWR1 Leute spricht sie darüber, was die Arbeit mit ihr gemacht hat.

Caroline Wimmer Gilda Giebel hatte sechs Jahre als Psychologin in der Sicherheitsverwahrung einer Justizvollzugsanstalt täglich mit höchst gefährlichen Straftätern zu tun. Nicht alle gefährlichen Menschen sind inhaftiert. Manchen von ihnen kann man auch im Alltag begegnen. Woran lassen sich gefährliche Persönlichkeiten erkennen? Wie können wir uns vor ihnen schützen? Manche Frauen fühlen sich von Straftätern angezogen Gilda Giebel hat an den Universitäten Erfurt und Konstanz Psychologie studiert und promoviert. Ihre Doktorarbeit schrieb sie zum Thema Partnerpräferenzen von Frauen. Studien haben gezeigt, dass sich manche Frauen von gefährlichen Männern angezogen fühlen. Warum das so ist und was die Arbeit mit Straftätern mit ihr selbst als Frau gemacht hat, erklärt Gilda Giebel in SWR1 Leute.