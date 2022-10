© Stephan Pick

Im Hotel ihrer Eltern am Rhein hat Mary Roos - damals noch Rosemarie Marianne Schwab - ihre ersten Auftritte. Mit neun nimmt sie eine Single auf ("Ja, die Dicken sind so gemütlich") und geht als Jugendliche auf Tour. Es folgt eine rasante Karriere der "Valente vom Mäuseturm", wie sie genannt wurde: 1970 der erste große Hit mit "Arizona Man", sie nimmt Lieder in Frankreich auf und lebt eine Zeit lang in Paris.

Eurovision Song Contest mit Mary Roos

Zweimal tritt sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Mary Roos gehört seit Jahrzehnten fest zum deutschen Showgeschäft. Und sie traut sich was. Anfang 60 macht sie einen Fallschirmsprung, sie feiert Erfolge mit einer Satireshow, in der sie die Schlagerbranche aufs Korn nimmt ("Nutten, Koks und frische Erdbeeren") und spricht auch ein jüngeres Publikum an bei "Sing meinen Song".

"Aufrecht geh’n"

Mary Roos erzählt aus ihrem Leben - auch von den düsteren Seiten wie gescheiterten Ehen und Niederlagen - und Pe Werner hat es aufgeschrieben. "Aufrecht geh’n" heißt die Autobiographie - wie ihr Lied 1984 beim ESC. Die 73-jährige Mary Roos und die 61-jährige Pe Werner kennen sich gut.

»Ich verehre Mary schon seit Jahren, schätze ihre Sangeskunst und Vielseitigkeit als Künstlerin, ihren Humor und ihr großes Herz. Wir haben beim Entstehen des Buches miteinander gelacht und geweint und viel zu viel gegessen.«