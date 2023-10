Markus Henrik ist nicht nur Musik-Comedian: Er geht's auch wissenschaftlich an. Psychologie, Musiktherapie, musikalische Früherziehung – "Dr. Pop" kennt sich aus. Auch mit der SWR1 Hitparade.

Dr. Pop - die etwas andere Musiktherapie

Allein ein Musik-Comedian zu sein, wird dem Mann nicht gerecht. Schließlich hat Markus Henrik Musikwissenschaften studiert und setzt sich ernsthaft mit der Materie auseinander. Warum zum Beispiel Musik für uns als Gesellschaft sehr wichtig ist oder weshalb Musik bei der Kindererziehung helfen kann.

Ohrwürmer und Hitparade - warum faszinieren sie uns so sehr?

Markus Henrik aka Dr. Pop geht den musikalischen Dingen auf den Grund. Sind Ohrwürmer so schlecht wie ihr Ruf und wieso begleiten sie uns laut Musikpsychologie seit unserer Jugend? Seine Doktorarbeit legte er nach dem Studium in Manchester, Liverpool, Paderborn und Detmold über den Orientalismus in der Popmusik an.

Wenn bei den Beatles der Drummer auf der Toilette sitzt

Deep Purple - wissenschaftlich aufgearbeitet

Für seine Bachelor-Arbeit beschäftigte sich Markus Henrik intensiv mit Deep Purple. Wer also bei der Abstimmung zur SWR1 Hitparade noch Hilfe bei der Auswahl seiner größten Hits braucht: Dr. Pop therapiert mit faszinierenden Fakten –zum Beispiel auch zu den Kastelruther Spatzen.