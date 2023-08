per Mail teilen

Schlagzeug ist ihr Leben! Anika Nilles trommelte für Jeff Beck und Johnny Depp und unterrichtet an der Popakademie Mannheim.

Top Musiker und Rockstars setzen auf die Absolventin der Popakademie

Anika Nilles ist eine der besten Schlagzeugerinnen der Welt. Ihr erster Auftritt: als vierjährige mit einer Trommel frühmorgens draußen im Hof. Da gab es von den Nachbarn keinen Applaus. Diese Zeiten sind aber längst vorbei. Mittlerweile tourt sie durch die ganze Welt, ob mit der eigenen Band oder angefragt von anderen Music-Acts.

Anika Nilles: Backstage in der Royal Albert Hall beim "Jeff Beck Tribute" mit Johnny Depp und Ron Wood

YouTube Videos brachten international Anerkennung

Anika Nilles trommelte schon für den "Fluch der Karibik" Schauspieler Johnny Depp, wenn er als Sänger mit Band auf Tour war und auch mit Gitarrenlegende Jeff Beck war sie noch zu dessen Lebzeiten unterwegs. Deer wurde damals über YouTube-Videos auf Nilles aufmerksam und schickte seine Anfrage per E-Mail.

Schlagzeugspielen liegt in der Familie

Das Trommeln ist Anika Nilles von Geburt an mitgegeben worden, denn auch ihr Vater, zwei ihrer Onkel und ein Cousin sind Schlagzeuger. Trotzdem war der Weg für Anika nicht gleich klar. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur Erzieherin und leitete anschließend einen Kindergarten.

Der "Rosanna-Shuffle" von Toto - ein "Magic Moment" für Anika Nilles

Popakademie Mannheim

Mit 26 Jahren bestand Anika Nilles erfolgreich die Aufnahmeprüfung an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Dort lebt sie mittlerweile und istLeiterin der Abteilung Schlagzeug an der Popakademie.