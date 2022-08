Patrick Lück (l.) und Henning Krautmacher (r.) von der Band Die Höhner Kay-Uwe Fischer

"Lern‘ Du erst mal richtig kölsch!"

Eigentlich läuft 1986 das Probesingen für den Leverkusener Henning Krautmacher bei den Ur-Höhnern ganz gut. Die Atmosphäre ist locker, man versteht sich, aber dann heißt es eben "Lern‘ Du erst mal richtig kölsch!" Er denkt, "Das war’s!" War es aber nicht. Er wird das Fronthuhn mit Schnäuzer.

Pizza Wundaba

"Oh la la – willst Du eine Pizza?" Mit der Frage fängt für Henning Krautmacher alles an. Es ist der Song in seiner ersten Session und damit startet er sofort richtig durch. Die Rolle des Pizzabäckers ist ein Glücksfall für ihn. Zu dem Text sagt er: "Eigentlich lesen wir da nur die Speisekarte rauf und runter."

Gegen Rassismus und Rechts

Am 9. November 1992 machen die Höhner mit bei der Kölner Kampagne "Arsch huh, Zäng ussenander". Eine Kundgebung gegen Fremdenfeindlichkeit und Neonazis, als in Deutschland Asylbewerberheime angezündet wurden. Bei dem Konzert sind rund 100.000 Menschen live dabei.

Zukunft ohne Schnäuzer

Patrick Lück ist der Neue im Hühnerstall. Er lebt in Wehr im Kreis Ahrweiler. Ohne Schnäuzer, große Liebe zu Köln und zum Fußball. Kölsch sprechen und singen geht bestens, auch dank BAP. Deren Alben waren in den 90ern seine praktische Übung. Seine Feuertaufe mit den Höhnern war am 11.11.2021 in Köln auf dem Heumarkt. Bestanden!