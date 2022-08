per Mail teilen

Mathias Dieth ist promovierter Rechtsanwalt in Köln. Echte Metalfans kennen ihn allerdings noch als langhaarigen Metal-Gitarristen.

privat

Auf Tour mit Guns’N’Roses und Ozzy Osbourne

Mathias Dieths Spezialgebiet als Rechtsanwalt ist unter anderem Urheber- und Medienrecht. So weit so gut. In seinem "früheren Leben" stand der geborene Ulmer allerdings als Gitarrist der Metal-Band U.D.O. auf der Bühne, Ende der 80er Jahre war er sogar mit Guns’N’Roses und Ozzy Osbourne auf Tour.

Zunächst brach Dieth für seinen Traum sogar sein Studium ab, verdiente seinen Lebensunterhalt als Gitarrist. Über seine Zeit als Schwermetaller und warum er am Ende dann doch noch Jura studierte sprechen wir mit ihm.