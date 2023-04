per Mail teilen

Lena Semmelroggen

Ein Liedermacher auf der Flucht vor der Mafia

Den sizilianischen Liedermacher Pippo Pollina kennen bei uns im Land viele: Seit inzwischen 30 Jahren verzaubert er sein Publikum auch auf den Bühnen in Baden-Württemberg mit seinen Chansons - irgendwo zwischen Poesie und Popmusik, mal auf Italienisch, mal auf Deutsch. Aufgewachsen ist Pippo Pollina in Palermo, dort besuchte er das Musikkonservatorium und studierte Rechtswissenschaften.

Organisierte Kriminalität und Mafia-Morde in Palermo

Es waren die 1980er Jahre und damit die dunkelste Zeit der sizilianischen Mafia. Kriminalität und Morde unter rivalisierenden Banden waren an der Tagesordnung, der italienische Staat in seinen Grundfesten herausgefordert. Pollina engagierte sich früh in der Antimafiabewegung, arbeitete unter anderem für die von Giuseppe Fava gegründete, mafiakritische Zeitschrift "I Siciliani". Nach Favas Ermordung 1985 musste Pollina seine Heimatstadt Palermo verlassen und zog als Straßenmusiker durch Europa.

"Der Andere" - ein Roman über die Mafia

Er landete in Zürich, wo er seitdem lebt. Inzwischen zählt er zu den bekanntesten Musikern der Schweiz, hat über 30 Alben aufgenommen und wurde mehrfach ausgezeichnet. Jetzt hat er mit "Der Andere" seinen ersten Roman geschrieben - über die Mafia. Zum Start des neuen SWR True Crime Podcast MAFIA LAND sprechen wir mit Pippo Pollina in SWR1 Leute über seine Erfahrungen mit der organisierten Kriminalität auf Sizilien und anderswo.