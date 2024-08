per Mail teilen

Gerhard Conrad war 30 Jahre als BND-Agent und Geheimdiplomat aktiv. Wie er mit Terroristen verhandelte und wie der Nahost-Experte die aktuelle Lage einschätzt, verrät er in SWR1 Leute.

Gerhard Conrad wurde als Vermittler in Verhandlungen zur Geiselbefreiung im Nahen Osten bekannt. Als BND-Agent war er mit geheimen Missionen betraut, verhandelte mit Terroristen von Hamas bis Hisbollah. Gerhard Conrad war persönlicher Beauftragter der UN-Generalsekretäre Kofi Annan und Ban Ki-moon und war zuletzt Direktor der INCENT, dem EU Intelligence Analysis Centre, einer europäische Geheimdienstabteilung. In SWR1 Leute analysiert Ex-Agent Gerhard Conrad die aktuelle Lage im Nahen Osten und gibt Einblicke in das Agentenleben.