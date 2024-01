per Mail teilen

Als Lucilectric schuf sie mit dem Lied "Mädchen" einen Klassiker der 90er. Mittlerweile hat sich Luci van Org als Autorin, Illustratorin & Schauspielerin etabliert und hilft Menschen mit Schicksalsschlägen.

Verwaiste Eltern sind die stärksten Menschen, die ich kenne. Eine Mount Everest Besteigung ist ein Scheiß dagegen!

Lucilectric Hitsingle "Mädchen" war Türöffner

1994 ist Lucilectric mit "Mädchen" auf Platz 2 der Deutschen Charts gelandet. Der Song habe ihr viele Türen geöffnet, sagt Luci van Org, auch wenn sie musikalisch zunächst auf das Lied reduziert wurde.

Lucilectric war eigentlich eine Punk-Band, die Punk mit Techno kombiniert hat. "Mädchen" war der kommerziellste Song. Deswegen führte das damals schon ein bisschen auf eine falsche Fährte, aber ich bin dem Song sehr dankbar.

Keine Angst vor dem Thema Tod

Ich glaube, dass es leichter ist zu sterben, wenn du gut gelebt hast und dich darauf vorbereitet hast.

Die Eltern von Luci van Org haben sich wenig um sie gekümmert, ihr Bruder war gewalttätig. Eine Jugendeinrichtung nahm sie damals aus ihrer Familie.

Sie ist überzeugt: Wenn wir schlimme Dinge erlebt haben, können wir anderen Menschen auch etwas geben und zeigen, dass sich diese schlimmen Dinge überleben lassen. Auch sie selbst habe alles nur überstanden, weil andere Menschen ihr geholfen und sich um sie gekümmert haben, so van Org.

Wir müssen lernen, liebevoller miteinander umzugehen. Ich glaub, das ist das Einzige, was uns überleben lässt in dieser wahnsinnigen Welt.

Sternenkinder: Wenn Eltern ihr Kind verlieren

Inzwischen spricht Luci van Org offen darüber, dass sie eine Fehlgeburt erlebt hat. In der schlimmen Situation damals habe ihr der Austausch mit einer Kollegin sehr geholfen, die bereits selbst mehrfach Fehlgeburten erlitten hatte. Luci van Org wünscht sich einen offeneren Umgang auch mit schweren Themen und engagiert sich für Familien, die um ihr Kind trauern.

"Es ist der größte Albtraum, wenn das eigene Kind stirbt", sagt sie. Gleichzeitig passiere es oft, dass Menschen im Umfeld dann einen "Angstrückzieher" machen. Für die betroffenen Eltern bedeutet das zusätzlich zu ihrem Schicksal, dass auch noch Freundschaften zerbrechen. Auch für trauernde Geschwister sei es eine ganz furchtbare Situation.

Fragt die verwaisten Eltern und Geschwister, was ihr tun könnt. Oft sagen sie, was sie brauchen.

Audioreihe "Neuanfang": Nicole und Marco – 6 Sternenkinder und am Ende Elternglück

Mit Liedern Trauer über verstorbene Kinder verarbeiten

Lucie van Org gibt Songwriting-Seminare für verwaiste Eltern. Zusammen schreiben sie Songs und Texte – unglaublich schöne Lieder, meint van Org.

Trauer ist ein Ausdruck von Liebe zu einem Menschen. Die Trauer in einen Song gießen zu können, etwas, das man rausholen und wieder wegpacken kann, das hat vielen große Freude bereitet.

Frauen in einer männerdominierten Welt

Aus der selbstbewussten Girlie-Hymne "Mädchen" der 90er Jahre wurde 2022 eine ganz neue Version: "Mädchen Mädchen" brachte Luci van Org und die Rockmusikerin und TV-Moderatorin Jennifer Weist (Frontfrau von "Jennifer Rostock") alias YAENNIVER zusammen:

Frauen und Frauenrollen ziehen sich wie ein roter Faden durch Luci van Orgs künstlerisches Schaffen. Sie möchte andere Frauen ermutigen sich nicht selbst "klein" zu machen.

Wir sind mindestens so gut wie Männer. Schließt euch zusammen und ihr werdet merken, ihr könnt das zusammen mindestens genau so gut und oft viel besser. Und dann nehmt die Männer wieder rein, wenn sie cool sind. Es ist ja nichts gegen Männer zu sagen.

Die vielen Facetten von Luci van Org: Cross Media Künstlerin

Inzwischen ist Luci van Org preisgekrönte Roman-, Drehbuch- und Theaterautorin, Illustratorin und Schauspielerin und kann als Cross Media Künstlerin bezeichnet werden.

Tagtäglich ist Musik um mich rum. Wenn ich mit meinen Romanen auf Lesungen bin, dann singe ich auch. Ich bin immer ein Gesamtpaket.

Musikalisch ist sie in verschiedenen Projekten aktiv. Als Lucina Soteira singt und schreibt sie alle Songs selbst, spielt alle Instrumente, nimmt in ihrem Studio auf, programmiert und mastert in Eigenregie. Um ihre Musik auf die Bühne zu bringen, ist aus Lucina Soteira ein Band-Projekt geworden.