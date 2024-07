Fools Garden sind weit über Ihre Heimatstadt Pforzheim hinaus eine Institution in der Deutschen Popmusik. Spätestens seit ihre Musik mit dem Evergreen und Top-Hit "Lemon Tree" aus dem beschaulichen Schwabenland hinaus in die Welt katapultiert wurde, gehören sie zur ersten Reihe der Bands im Land. Jetzt feiern sie 33 Jahre Bandjubiläum – ein ganzes August-Wochenende lang: Mit einer Benefiz-Gala im Congress-Centrum Pforzheim am 2. August und einem Festival im Kulturhaus Osterfeld am 3. und 4. August. Mit dabei sind knapp 40 Künstler:innen und Bands, mit denen Fools Garden eine gemeinsame Geschichte verbindet. Mit dabei ist auch die Grammy-ausgezeichnete SWR Big Band und Stars wie Die Prinzen, Fury in the Slaughterhouse, Camouflage und Peter Schilling.

Das Geld der Benefiz-Gala soll in konkrete Projekte fließen: regional in die Hilfsaktion "Menschen in Not" der Pforzheimer Zeitung, die auch Medienpartner des Festivals ist, überregional in die "Water is Right"-Stiftung, gegründet von Rolf Stahlhofen. Alle Künstlerinnen und Künstler treten ohne Gage auf und es gibt zahlreiche Sponsoren, damit möglichst viel gespendet werden kann.

(Text Michael Müller, Pforzheimer Zeitung)