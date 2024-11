Die Beschreibung von Nilz Bokelberg ist lang: Moderator, Dozent, Sänger, Podcaster und Autor. Und alles ging los mit einem Job bei VIVA für den er sogar die Schule abbrach.

Von der Schule zum Moderator bei VIVA

Eine ganze Generation wurde mit Nilz Bokelberg groß. Als er mit anderen Mitte der 1990er Jahre beim Musiksender VIVA die neuesten Clips ansagte und die Stars interviewte. Für diesen Job ließ Bokelberg die Schule sausen, um dann aber später über Umwege an der Hochschule für Fernsehen und Film in München zu studieren und danach als Dozent für Medienethik in Berlin zu arbeiten.

Musik begleitet Nilz Bokelberg

In seiner medialen Anfangszeit dachte Bokelberg, alles sei selbstverständlich. Und da probierte er sich selbst musikalisch mit seiner Band "Fritten und Bier" aus. Der Erfolg war da aber nicht selbstverständlich. Die Musik blieb aber in seinem Leben ein ständiger Begleiter. Und als lebender Oasis-Fan sollte er in diesem Jahr Luftsprünge gemacht haben, als die Wiedervereinigung der Gallagher-Brüder verkündet wurde. Themen gibt es also ohne Ende, wenn Nilz Bokelberg zu Gast in SWR1 Leute ist.