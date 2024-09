Wir suchen vom 3. bis 19. Oktober eure beliebtesten Pop- und Rocktitel, vom Klassiker bis zum aktuellen Chartbreaker. Zu hören sind sie dann zwischen 21. und 25. Oktober in SWR1 Baden-Württemberg. Krönender Abschluss ist die Finalparty am Freitagabend.

Ihr - in ganz Baden-Württemberg - stimmt ab für eure Lieblingshits

Die Abstimmphase beginnt am 3. Oktober mit dem "SWR1 Musik Klub Deutschland XXL" und endet am Samstag, 19. Oktober um 13 Uhr.

Ihr könnt in dieser Zeit nicht nur online abstimmen, sondern auch telefonisch eure Stimme abgeben: freitags am 4., 11. und 18. Oktober (jeweils 16-20 Uhr) und am Samstag, 19. Oktober (9-13 Uhr) einfach anrufen und abstimmen unter der 0711 26 27 28.

Unterwegs in 20 Städten beim "HITmach-Duell"

In der Abstimmphase vom 7. bis 18. Oktober sind die SWR1 Moderatoren Benedict Walesch, Corvin Tondera-Klein, Ingo Lege und Max Oehl bei euch in Baden-Württemberg unterwegs, von Bonndorf über Hüttlingen und Mulfingen bis Waghäusel batteln sich die beiden beim "HITmach-Duell".

Jeden Tag sind sie in zwei Städten zu Besuch und haben eine "HITmach-Aufgabe" dabei. Um die zu erfüllen, benötigen sie vor Ort eure Hilfe – wer die meiste Unterstützung beim Mitmachen motivieren kann, holt den Tagessieg. Wenn ihr mithelft, habt ihr die Chance zwei Hitparaden-Finaltickets zu gewinnen.

Wohin das "HITmach-Duell" kommt und welche Aufgaben es zu lösen gibt, erfahrt ihr hier:

SWR1 Hitparade von 21. bis 25. Oktober: im Livestream hören und sehen

Am Montag 21. Oktober um 5 Uhr startet die SWR1 Hitparade! Zu hören im Radio, in der SWR1 App und in der ARD Audiothek, zu sehen im SWR1 Videostream. Den findet ihr dann auf SWR1.de und in der SWR1 App, zusätzlich auch im SWR Kanal in der ARD Mediathek oder bei neueren Fernsehgeräten direkt im SWR Fernsehprogramm über die rote Taste eurer Fernbedienung.

Wer die Hitparade nicht live hören kann: Auch dieses Jahr wird es die SWR1 Hitparade zum Immerwieder-hören exklusiv im Podcast "5 Tage wach - Die kultigste Radio-Hitparade Deutschlands" in der ARD Audiothek geben. Ihr verpasst also nix!

SWR1 Hitparade ganz nah

SWR1 Baden-Württemberg sendet während der SWR1 Hitparade nicht nur aus dem Stuttgarter Funkhaus, sondern jeweils zwischen 15 und 19 Uhr aus fünf verschiedenen Orten in Baden-Würtemberg. Das SWR1 Hitparaden-Duo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein freut sich auf euch!

21.10. Offenburg

22.10. Sigmaringen

23.10. Heidenheim

24.10. Neckarsulm

25.10. Mannheim

Vorbeikommen, dem SWR1 Hitparaden-Duo bei der Livesendung zuschauen und gemeinsam mit ganz Baden-Württemberg hitfiebern.

Die SWR1 Hitparaden Tour macht Stopp in Offenburg, Sigmaringen, Heidenheim, Neckarsulm und Mannheim SWR

Hitparaden-Final-Special in Mannheim

Hitparaden-Fans aus Mannheim und Umgebung können am Freitag das Finale vor Ort miterleben. Das mobile SWR1 Hitparadenstudio schaltet live in die Schleyerhalle nach Stuttgart und überträgt die Top 10 der SWR1 Hitparade.

Die Hitparaden-Moderationsteams

Stefanie Anhalt & Corvin Tondera-Klein, Ingo Lege & Patrick Neelmeier, Annett Lorisz & Jochen Stöckle und Max Oehl & Matthias Sziedat: Diese acht SWR1 Moderator:innen feiern in vier Teams eine Woche lang rund um die Uhr eure größten Hits aller Zeiten!

Höhepunkt der SWR1 Hitparade: das Finale

Am Freitag, 25. Oktober, ab 19 Uhr steigt die Spannung in Stuttgart mit den SWR1 Moderator:innen Max Oehl, Ingo Lege, Annett Lorisz, Patrick Neelmeier, Jochen Stöckle und Matthias Sziedat und - aus Mannheim zugeschaltet - Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein: In der Schleyerhalle feiern sie mit Tausenden von Fans die Top 10 der SWR1 Hitparade 2024. Welche Titel haben es aufs Treppchen geschafft und welcher Song ist in diesem Jahr die Nummer 1?

Im Anschluss an den Siegertitel geht die Party in der Schleyerhalle weiter mit Livemusik und Überraschungsgästen auf der Bühne.