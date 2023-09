Hausach & Rot am See: "I wanna dance with somebody" - Musik kann man nicht nur hören, sondern auch fühlen und das kann man am besten, wenn man das Tanzbein schwingt. Also ist diesmal Tanzen angesagt. Ob allein oder zu zweit, jeder, der sich eine Runde zum Hit bewegt, wird gezählt. Die Stadt mit den meisten Tänzerinnen und Tänzern gewinnt. Und ganz nach dem Motto "I wanna dance with somebody" zählen Tanz-Pärchen doppelt. Also vorbeikommen, mittanzen und vor allem eins: Spaß haben!

Bild in Detailansicht öffnen