Zwei "gallische Dörfer" im Norden Baden-Württembergs

Wenn der Hohenlohekreis zum Heavylohekreis wird, dann ist SWR1 Hitparade! In diesem "gallischen Dorf" waren sich die Hitparaden-Fans einig und haben "Fear Of The Dark" von Iron Maiden auf #1 gesetzt.

Sie waren im Norden Baden-Württembergs aber nicht alleine, der Neckar-Odenwald hat der Queen- und Led Zeppelin-Nation ebenfalls gezeigt, dass es auch anders geht: Sie haben sich mehrheitlich auf das Badnerlied einigen können und es dort ganz nach vorne gewählt. Die Top 10 in den baden-württembergischen Landkreisen oder: wie aus dem Hohenlohekreis der Heavylohekreis wird Wie viel Einfluss hatten die Landkreise auf das Ergebnis? Wie im letzten Jahr sitzen die meisten abstimmenden Hitparaden-Fans in den Landkreisen Esslingen und Ludwigsburg. Diese beiden Landkreise haben also den größten Einfluss auf das Ergebnis und die Reihenfolge der Hitparade 2023. Frauen vs. Männer Es sind zwar weniger Frauen als Männer, die abgestimmt haben, aber beim Platz Nummer 1 waren die Frauen viel näher dran.

Bei den Männern liegt Led Zeppelin vorne Und sie waren nicht nur näher dran, sie haben auch dem höchsten Neuzugang "Komet" von Udo Lindenberg & Apache 207 zu einem hohen Einstieg auf den gemeinsamen #6 verholfen. Rang Frauen Männer 1 Queen - Bohemian Rhapsody Led Zeppelin - Stairway To Heaven 2 Led Zeppelin - Stairway To Heaven Queen - Bohemian Rhapsody 3 Disturbed - The Sound Of Silence Deep Purple - Child In Time 4 Udo Lindenberg & Apache 207 - Komet Pferdle & Äffle - Der Hafer- und Bananenblues 5 Pferdle & Äffle - Der Hafer- und Bananenblues Dire Straits - Brothers In Arms (Album Version) 6 John Miles - Music Disturbed - The Sound Of Silence 7 Reinhard Mey - Das Narrenschiff Metallica - Nothing Else Matters (Album Version) 8 Füenf - Mir im Süden Reinhard Mey - Das Narrenschiff 9 Deep Purple - Child In Time Badischer Bürgermeisterchor - Badnerlied 10 Reinhard Mey - Nein, meine Söhne geb' ich nicht Udo Lindenberg & Apache 207 - Komet Download der Hitparade 2023... ...im Portable Dokument Format (.pdf)

...im Excel-Format (.xlsx)