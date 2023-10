Was wissen wir über die Songs und die Interpret:innen in der SWR1 Hitparade 2023?

Welche Songs befinden sich in den TOP 2000? Aus welchen Ländern kommen sie und in welchen Sprachen wird gesungen?

Zahlen, Daten, Fakten rund um die TOP 2000 der SWR1 Hitparade 2023.

Bevor wir tief in die Zahlen einsteigen, zuerst ein paar völlig unwichtige Fakten: Das Wort "Love" ist in 33 Songtiteln in den gespielten TOP 1062. Davor liegt nur noch das Wort "You", das kam in 59 Songtiteln vor. Jetzt aber zu den wichtigen Daten...

Top 2000: Die meisten Interpreten kommen aus den USA und England

Im Gegensatz zum letzten Jahr, hat 2023 die USA die Nase vorne. Mit 569 Songs liegen sie einen Song vor England. Aus Deutschland haben es 352 Titel in die Top 2000 geschafft.

Top 2000: Weniger als ein Viertel deutsche Songs

In Dreiviertel der Songs in den Top 2000 wird Englisch gesungen. Und das restliche Viertel wird von deutschsprachigen Titeln dominiert. Erwähnenswert sind dann noch Französisch (21) und Italienisch (14), die weiteren Sprachen müssen sich die restlichen 26 Hits teilen.

Hitliste der Interpret:innen: Queen vor Led Zeppelin und Reinhard Mey

Rang Interpret:in 1 Queen 2 Led Zeppelin 3 Reinhard Mey 4 Pink Floyd 5 Metallica 6 Deep Purple 7 AC/DC 8 Dire Straits 9 ABBA 10 Iron Maiden

Zwischen 3 bis 5 Minuten

Der längste Song ist von dem britischen Musiker Mike Oldfield mit sage und schreibe 25:28 Minuten auf Platz 136. Der A-Cappella-Song "Mercedes Benz" von Janis Joplin mit 1:32 Minuten ist der kürzeste der gespielten Hits (Platz 535). Der kürzeste in den Top 2000 ist übrigens "He's a pirate (Fluch der Karibik Theme)" von Hans Zimmer mit 1:27 Minuten auf Platz 1372.

Welches ist das älteste Lied in der SWR1 Hitparade 2023?

Wie fast jedes Jahr ist das älteste Lied der gesamten Hitparade aus dem Jahr 1946. Der Titel "La Mer" ist von Charles Trénet und ist auf Platz 267 gelandet. Unter den Top 10 ist "Child in Time" von Deep Purple aus dem Jahr 1970 wieder das älteste. Der neuste Zugang in der Top 10 ist zugleich auch der jüngste: "Komet" von Udo Lindenberg & Apache 207.

Neueinsteiger

Diese 5 Neueinsteiger haben sich einen Platz in der kultigsten Radio-Hitparade Deutschlands 2023 ergattert.

Platz Song 6 Komet - Udo Lindenberg & Apache 207 47 Flowers - Miley Cyrus 64 Angry - The Rolling Stones 202 Ein Tag wie Gold - Max Raabe und das Palast Orchester 205 Anti-Hero - Taylor Swift

It's Pop, not only Rock

Die Popmusik hat die Nase vorne in den Top 2000. Mit etwas mehr als 100 Songs liegt sie gegenüber den Rocksongs vorne.

Gespielte Absteiger vs. Aufsteiger