23:59 Uhr Ihr seid Hitparade! DANKE 💛

23:45 Uhr Einmal raus aus dem Alltag - mit der Hitparade Ihr habt mit uns getanzt, gelacht, gegrölt, geweint, gefeiert! SWR Martin Wyrich Vielen Dank für diese geniale Woche. Es hat wieder richtig Spaß gemacht und man konnte den Alltag mal hinter sich lassen. Ihr seid einfach super. DANKE DANKE DANKE Die kultigste Radio-Hitparade Deutschlands

23:25 Uhr Die Hitparade 2023: immer wieder und wieder und wieder Hitparade: warum gibt's die Hitparade eigentlich nur 1x im Jahr und nicht vierteljährlich?

22:40 Uhr Videostream gucken heißt: 100% Party War die Party schon immer sooooo gut? Drehe durch am Stream 🥰

22:15 Uhr Es macht so Spaß mit euch! Wo auch immer ihr gerade mit uns das Finale der SWR1 Hitparade feiert. Wir sind bei euch und gehen mit euch ab! SWR Ronny Zimmermann

22:10 Uhr Ihr habt Spaß mit unseren Moderatoren-Duos: Schön! Viele liebe Grüße an das gesamte Moderatoren Team! Es hat sehr viel Spaß gemacht! Matthias Sziedat und Max Oehl (die M&Ms): einfach köstlich!🍬🍬 Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein: Jetzt kann Weihnachten beginnen 🎄🧑‍🎄🎅🏼 Ingo Lege und Patrick Neelmeier: Klasse Frisuren, die stehen euch einfach!🧑‍🎤👨‍🎤 Annett Lorisz und Jochen Stöckle: Jochen, der Schnurrbart kann weg😂 Annett, um eine Verwirrung bei der Begrüßung von Tages und Uhrzeit zu vermeiden hilft, "Moin" - das passt zu jeder Uhrzeit!😂 Danke an euch für so viel liebevolles Feedback.

21:53 Uhr Geburtstag und Hitparaden-Finale an einem Tag

Wir feiern Geburtstag und die SWR1 Hitparade🥳 SWR SWR1 Hörerin Ramona

21:30 Uhr Manche Dinge sollen wohl so bleiben, wie sie sind... ...eure Stimmen haben entschieden. Und euer Wunsch ist uns Befehl!

20:45 Uhr Klare Sache: Hier ist Hitparade Johanna aus der Schweiz hat alles verstanden. SWR SWR1 Hörerin Johanna

20:36 Uhr Überraschungsgast beim Hitparaden-Finale: Peter Schilling

20:28 Uhr Eure #1 der SWR1 Hitparade 2023 Ihr habt es so gewollt! Eure #1 der SWR1 Hitparade! Ihr seid Queen "Bohemian Rhapsody" treu geblieben: Die Nummer 1 der letzten Jahre bleibt auch in der SWR1 Hitparade 2023 die Nummer 1! 🥇💛 👑 #swr1hitparade #swr1 Freddie MercuryPosted by SWR1 Baden-Württemberg on Friday, October 27, 2023 Alle Platzierungen der SWR1 Hitparade 2023 findet ihr hier!

20:17 Uhr Hitparade: Das Finale bei euch im Wohnzimmer Wie genial, die Hitparade gestreamt auf dem TV in der ARD Mediathek!! Ihr seid die Besten! Let's get this Party started!

20:10 Uhr Immer wieder schön! #5 Pferdle & Äffle "Der Hafer- und Bananenblues" Davor sah es in der Top 10 so aus:

#10 Dire Straits "Brothers In Arms"

#9 John Miles "Music"

#8 Metallica "Nothing Else Matters"

#7 Reinhard Mey "Das Narrenschiff"

#6 Udo Lindenberg & Apache 207 "Komet"

19:46 Uhr "Komet"enhafter Einstieg! #6 Udo Lindenberg & Apache 207 "Komet" und damit höchster Neueinsteiger!

19:03 Uhr Die Top 10 - das Finale startet! Los geht es in den Top 10 der SWR1 Hitparade mit #10 Dire Straits "Brothers In Arms". SWR Wer ist auf welchem Platz gelandet? Checkt alle Platzierungen hier!

18:40 Uhr Finaltag: Erinnerungen und Vorfreude Da schauen wir nochmal auf einen unserer Lieblingsmomente aus einer SWR1 Hitparade zurück.

17:52 Uhr Countdown zum Finale Um 19 Uhr ist es so weit: Ganz Baden-Württemberg feiert die Top-10 der SWR1 Hitparade! Überall laufen die Vorbereitungen: In der Schleyer-Halle... SWR ... Zuhause bei Patrick aus Maihingen: Dort hat er den ganzen Tag in einer Halle aufgebaut und dekoriert... SWR ... und Madeleine ist mit ihrem Mann und Tochter Tochter Leni (12) auf dem Weg nach Stuttgart. SWR

17:00 Uhr Feiert heute Abend das Finale mit uns! Sillys Söhne Linus und Jannik aus Freiburg sind on fire! "Eingefleischte Queenfans, wie ihre Eltern". Das sieht man! Silly aus Freiburg.Wie geil, ihr seit in Freiburg. Meine Jungs Linus und Jannik, eingefleischte Queenfans wie ihre Eltern;-) feiern mit uns nun schon jedes Jahr Hitparade und immer haben sie davon geträumt, dass ihr mal hier seit. Wir werden uns gleich auf den Weg zum Platz der Alten Synagoge machen und das Finale definitiv mit euch zusammen verbringen. Ihr seit einfach großartig!!!! Silke Linus Jannik und Nico SWR Sie feiern mit uns nun schon jedes Jahr die Hitparade und immer haben sie davon geträumt, dass ihr mal hier in Freiburg seit. Wir werden das Finale definitiv mit euch zusammen verbringen.

16:15 Uhr Feiern bis der Notfallsanitäter kommt Lennart aus Heidenheim macht gerade eine Ausbildung als Notfallsanitäter. Im Sommer hat er seiner Mutter zum Geburtstag drei Tickets für die Schleyer-Halle geschenkt. Jetzt macht seine Mutter einen Wochenendurlaub – und der startet heute Abend mit der Finalparty! SWR



15:32 Uhr Wie textsicher seid ihr? Hoch in die Luft geht's auf #37 mit "Über den Wolken" von Reinhard Mey. Seid ihr textsicher? Die Abstimmung ist bereits beendet. Über den Wolken... ... muss die Ente wohl richtig cross sein! picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance 6,4%

... muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. dpa Bildfunk picture alliance / imageBROKER | Johannes Pfatschbacher 93,6%

15:11 Uhr Zu "Echoes" gibt's geteiltes Echo Bei #41 "Echoes" von Pink Floyd gehen eure Meinungen auseinander. 23:25 Minuten geht das Stück – für die einen große Freude, für die anderen nur schwer zu ertragen. Ich dachte zwischendrin, das Radio sei kaputt. So toll ich normalerweise Lieder von Pink Floyd finde, "Echoes" gehört definitiv nicht dazu. Kopfschmerzmusik zum Kopfwehwetter am Bodensee. Für mich ist "Echoes" von Pink Floyd immer noch eines der besten Stücke des Genres und wert, gehört zu werden. Danke fürs Ausspielen. Jedes Jahr aufs Neue frage ich mich... WER BITTE HATTE DENN DA DEN KOPF ZU LANGE IM KAMIN? Perfekt fünf Kilometer mit "Echoes" gejoggt.

14:44 Uhr Den Top-10 entgegen strampeln Achim aus Hallwangen im Landkreis Freudenstadt nutzt die Musik während der Hitparade als sportliche Motivation. SWR

14:18 Uhr SWR1 gibt Aufwind Andrea und Hartmut sind gerade unterwegs nach Südtirol zum Gleitschirmfliegen. Andrea Stähle Bei eurer Musik fliegen wir jetzt schon! 👍 Liebe Grüße an alle Teilnehmer der Flugschule Sonnenbühl und Ulm.