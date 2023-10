23:45 Uhr Die SWR1 Hitparade ist wild und ihr seid es auch!

22:40 Uhr Besuch im Studio! HITmach-Duell-Besuch im Studio bei Matthias Sziedat und Max Oehl! Carl, Kim und Maria aus Rottenburg hatten am Donnerstag dafür gesorgt, dass Max im HITmach-Duell verloren hat. Bei der Challenge "Jump" sind die drei (nach eigenen Angaben) jeweils um die 500 Mal gesprungen. Am Ende hieß es also: Lahr verliert mit Max Oehl im Hitmachduell gegen Rottenburg. Im Studio durften die drei Power-Kids dann auch den Platz #666 ansagen: Genesis "Land Of Confusion". SWR

22:15 Uhr Tierliebe Hitparade! Ihr kennt sie, ihr liebt sie! Die SWR1 Hitparaden-Katze.

Hier könnt ihr ein Selfie mit ihr machen!

Aber wir haben natürlich auch ein Herz für alle anderen Tiere! Gehe gerade noch mit meinem Pferd "C'est la Vie" spazieren, da wir aufgrund eines Unterstützungsbandrisses nur das tun können. Eure Musik hilft uns dabei. Danke dafür. SWR SWR1 Hörerin Anne

21:45 Uhr Wer landet auf welchem Platz? Jetzt ist so die Stelle in der #SWR1Hitparade erreicht, ab der ich bei jedem Lied entweder denke "was?! - warum ist das so niedrig platziert?" oder "was?! - wer wählt sowas denn so hoch rein?" Die Plätze:

#651 Queen "A Kind Of Magic"

#650 Mamas & Papas "California Dreamin"

#649 UFO "Doctor Doctor" Auf welchem Platz landet euer Lieblingshit?

21:04 Uhr SWR1 Hitparade: Das seid ihr!

20:00 Uhr Abstimmung! Ihr entscheidet über den Namen des Hitparaden-Duos! Max Oehl und Matthias Sziedat sind auf der Suche: Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie soll das Hitparaden-Team von Max und Matthias heißen? die M&M's 69,8%

MAMA 15,4%

Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

19:50 Uhr Überall ist Hitparade Ich habe der Hitparade schon in Klagenfurt, Berlin und gerade in New York gern zugehört - am liebsten aber höre ich sie in Durlach! Herzliche Grüße über den großen Teich! SWR SWR1 Hörerin Sabine Ihr verpasst garantiert nie was von der SWR1 Hitparade! Und hört sie auch gern immer wieder von vorne in der ARD Audiothek! 5 Tage wach - Die kultigste Radio-Hitparade Deutschlands

18:55 Uhr Crazy Hitparade mit Cat-Content So eine Mischung gibt es nur in der SWR1 Hitparade! #684 Ed Sheeran mit Afterglow

#683 Nirvana mit Come as you are

#682 Pur mit Kein Krieg SWR1 Hörer Stefan hat Katze und Katze in der Fotobox zusammen gebracht! SWR SWR1 Hörer Stefan Ihr wollt auch ein Hitparaden-Selfie? Dann los: Hier geht es in die coole Fotobox!

18:03 Uhr Fahrradladen in Griechenland wegen Hitparade lahm gelegt! Die SWR1 Hitparade sorgt für Dinge, die man sich so eigentlich kaum vorstellen kann: Ich komme in einen Fahrradladen in Sparti/Griechenland um einen Fahrradschlauch zu kaufen und die haben keine Zeit, weil sie die Hitparade auf SWR1 hören! Und das ohne jegliches Wort zu verstehen, einfach weil die Mukke sooo geil ist! Ich schmeiß mich weg. Wir haben es gemerkt weil in unserem Wohnmobil die gleiche Musik lief. Schon gewusst? Die SWR1 Hitparade zum Immer-wieder-Hören, damit ihr nichts verpasst, gibt es exklusiv in der ARD Audiothek.

17:21 Uhr Regenwetter? Kein Problem! Ama und Steffi aus Geislingen Ama und Steffi aus Geislingen hören die Hitparade im Büro und sind für alle Wetterlagen gerüstet!

16:45 Uhr Platzansagerinnen Hanna und Marion aus Neu-Ulm Hanna und Mama Marion aus Neu-Ulm Hanna und Mama Marion kommen aus Neu-Ulm. Marion ist der längere Hitparaden-Fan und Hanna der größere Fan. Trotzdem waren sie noch nie bei der Finalparty, weil sie nie Karten bekommen haben. Das ändern wir! Mit der Ansage von #700 "Walking In My Shoes" von Depeche Mode bekommen sie zwei Tickets.

16:25 Uhr Polonaise durchs Hitparaden-Studio Stillsitzen? Fehlanzeige! Bei #805 "I sing a Liad für di" von Andreas Gabalier tanzen die Hitparaden-Moderatoren Ingo und Patrick kurzerhand durchs SWR1 Studio.

15:57 Uhr Hitparade infiziert Schweden Johanna aus Danderyd - Sverige Johanna hat die Hitparade bisher immer mit ihrer Familie gehört. Aber weil sie im Sommer nach Stockholm in Schweden gezogen ist, infiziert sie dort eben ihre Freunde! Sie erklärt die Hitparade so: Man hört von Montag bis Freitag Radio, lernt neue Lieder kennen und fühlt sich allein dadurch mit Hörern auf der ganzen Welt verbunden. Auf die Frage, was denn immer für Lieder gewinnen habe ich 'Stairway to heaven' und 'Bohemian Rhapsody' geantwortet. Die Spannung ergibt sich immer aus der Frage, welches Lied davon dieses Jahr den zweiten Platz belegt – der erste ist ja dann schon klar.

15:40 Uhr Platzansagerin Sarah aus Eggingen Was gibt es Schöneres als Überraschungen? Das hat sich Arthur aus Eggingen im Kreis Waldshut gedacht – und steht plötzlich vor der Tür von Hitparaden-Fan Sarah. Sie ist die gute Seele von Eggingen, führt dort seit 20 Jahren einen Laden und ist für alle da. Die Überraschung: Sie darf #711 ansagen: "The Cinema Show" von Genesis – und bekommt dafür Karten für die Finalparty am Samstag in der Schleyer-Halle. SWR Die Freude darüber ist so riesig, dass die Egginger spontan zusammen feiern: Der Hotelier steuert eine Kiste Sekt bei, aus dem Dorfladen gibt's Häppchen und alle freuen sich miteinander wie verrückt. Und als wäre das noch nicht genug: Arthur, der das Ganze eingefädelt hat, plant sogar, Sarah und ihren Mann die vier Stunden zur Finalparty am Freitag zu fahren. Von einer solchen Ortsgemeinschaft kann man nur träumen!

15:01 Uhr #718 Santa Maria: Ist das noch SWR1? Entsetzte Nachrichten erreichen uns: #718 "Santa Maria" von Roland Kaiser, ist das euer Ernst? Die Verantwortung tragt ganz allein ihr! Ihr habt diese Hits gewählt, jetzt müsst ihr da durch. 😉 Wie auch der Sohn von Christian aus Walldorf... Ausgezeichnete Fremdschämmomente. Wenn der sonst nur Rock konsumierende Vater (also ich) beim gemeinsamen Mittagessen laut "Santa Maria" mitsingt (woher er auch immer den Text kennt...), lässt das den Sohnemann baff zurück. In Anlehnung an den Kaiserschen Song hielt ich anschließend des Sohnes Ohren in den Händen, um ihnen Linderung zu verschaffen. Schock, Trauma, JUBEL, alles dabei, was ein Mix. Weiter so, danke! Hier gibt's die Übersicht über alle Hits, die schon gelaufen sind.

14:52 Uhr So 80er war die Frühschicht! Hat jemand den Zauberwürfel gelöst oder Sport gemacht? Die Moderatoren Ingo und Patrick über ihre Highlights am Dienstagmorgen. Hier findet ihr, wann welche Teams moderieren.

14:30 Uhr Hitparaden-Erlebnis beim Einkaufen Oliver Wezel aus Grafenberg Oliver aus Grafenberg freut sich über unsere GIFs. In seinem Geschäft läuft die Hitparade – und die Kundschaft wird vorgewarnt, wieso der Chef häufiger mit "komischen Verrenkungen" durch den Shop läuft... Und auch die Luftgitarre soll noch ausgepackt werden! Mal wieder vielen Dank für eine Woche Augenringe, Bandscheibenvorfälle und schiefe Töne beim Mitsingen - einfach vielen Dank für eine Woche Ausnahmezustand! .... Moment: Bandscheibenvorfälle?!

14:09 Uhr Frisuren-Abstimmung SWR1 Hitparaden-Redakteur Jens Wolters sitzt vor dem Hitparaden-Studio und ist immer wieder auch im Videostream für euch zu sehen. Und da hat er Fans... zum Beispiel Pia aus Hohenfels oder Daniela aus Aalen. Deshalb wollen wir gerne von euch wissen, was euch besser an unserem Jens gefällt. Die Abstimmung ist bereits beendet. ManBun oder Mähne? Mähne SWR 42,4%

Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

13:34 Uhr Hitparade statt Unterricht Uli Bloß aus Nürtingen Uli aus Nürtingen schickt Grüße von der 11. Klasse. So läuft der Biotechnologie-Unterricht an der Käthe-Kollwitz-Schule.

13:06 Uhr Platzansager: Timo aus Amstetten Timo aus Amstetten arbeitet auf dem Neckar-Käpt'n und ist dort für Events zuständig. Aktuell liegt er mit dem Schiff direkt gegenüber der Stuttgarter Wilhelma. Für die Hitparaden-Moderatoren Annett und Jochen hat er ein ultimatives Angebot: Eine Hitparaden-Finalparty auf dem Schiff im nächsten Jahr! Timo Beigelbeck aus Amstetten Queen ist die beste Band aller Zeiten. [... Aber] Music von John Miles ist mein Favorit. Das Lied hat alles, was Musik bieten kann. Er sagt an: #735 "The Great Gig In The Sky" von Pink Floyd.

12:40 Uhr Unboxing Video: Paket für Ingo! Ein Päckchen für Moderator Ingo! Da schlägt das Herz sofort höher. Was da wohl drin ist? Und entdeckt er seine Liebe für Unboxing-Videos?

12:22 Uhr Reise um die Welt Die Hitparade bringt wunderbare Kombinationen hervor! Heute morgen beispielsweise eine Reise durch Europa und darüber hinaus: #762 "N'oubliez Jamais" von Joe Cocker #761 "194 Länder" von Mark Forster #760 "Un' Estate Italiana" von Edoardo Bennato & Gianna Nannini

12:04 Uhr Booster beim Sport Katharina aus Pfitzingen Katharina aus Niederstetten-Pfitzingen im Main-Tauber-Kreis motivieren die Songs in der Hitparade! Sie schreibt, sie hört uns überall, auch beim Sport – wenn alle drei Kinder versorgt und untergebracht sind. Aber ein Problem gibt es... Ich kann kein ernsthaftes Training durchführen, da ich jedes Mal lauthals loslachen muss Dank euch... und ach was soll ich sagen ICH LIEBS 😀 Danke für tolle Lacher und Wahnsinns-Musik!!!

11:04 Uhr Die Hitparade vertreibt den Regen Lothar und Uschi aus Bad Ditzenbach schicken bei #760 von Edoardo Bennato & Gianna Nannini Urlaubsgrüße aus Italien. Sie sind zurzeit in Finale Ligure. Und wie stylisch ist bitte Uschis Brille? Lothar und Uschi aus Bad Ditzenbach Heute regnet es in Strömen, sodass wir viel Zeit haben die Hitparade zu hören. Un estate italiana! Sehr geil.

10:22 Uhr Das perfekte Geburtstagsgeschenk Jörg Ehrenfeld ist Kaufmännischer Leiter der Firma Spann- und Wuchttechnologie (SWT) in Ilsfeld. Mit der Ansage von #772 (Green Day mit "Boulevard Of Broken Dreams") hat er sich zwei Karten für die Finalparty verdient und spontan ein Geburtstagsgeschenk für seine Frau organisiert. Die Geburtstagsfeier steigt am Freitag in der Schleyer-Halle. SWR

9:28 Uhr Queen vs. Led Zeppelin Jedes Jahr taucht die Frage wieder auf: Bist du Team Queen oder Team Led Zeppelin? Christian aus Bietigheim-Bissingen hat sich da so seine Gedanken gemacht: privat / SWR1 Hörer Christian Gottschalk aus Bietigheim-Bissingen

9:09 Uhr Alleine im Büro Auf der Baustelle, im Supermarkt, im Büro: Baden-Württemberg hört die SWR1 Hitparade. Wo seid ihr dabei? Sag es uns! Ich sitze hier im Büro der Hohenheimer Uni vor den Berechnungen meiner nächsten Laborversuche für meine Doktorarbeit und nutze es aus, dass meine Kollegin bis morgen Mittag nicht bei mir im Büro sitzt. So kann ich auf voller Lautstärke die Hitparade hören, auch wenn die Wände sehr hellhörig sind und ich vermutlich den ein oder anderen grimmigen Professor und Mitarbeitenden in ihrer Konzentration störe.

8:46 Uhr Sätze, die man diese Woche nicht sagen sollte Schatz, mach das Radio aus. Es ist 1 Uhr morgens.