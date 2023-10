23:15 Uhr Die Hitparade: Ein Erlebnis für Mensch und Tier Alle feiern den Videostream der SWR1 Hitparade. Live miterleben, was im Studio und bei euch vor Ort passiert! Das macht Freude. Beweis? Bitteschön! Die Hitparade fesselt auch meine Fellnasen! Es macht einfach nur Spaß! SWR SWR1 Hörerin Sibylle

22:45 Uhr Die SWR1 Hitparade verbindet #434 Schwoißfuaß "Nacht ohne Froga" Im Radiole in der Hörer-Hitparade lauft 'Schwoissfuass' und die Freundin fragt dazu: " Lief denn auch schon mal was richtig Schwäbisches?" 😳😂😂 Egal ob Schwaben, Baden oder sonst wo in Baden-Württemberg! Die Hitparade verbindet uns alle miteinander. Deswegen kommen wir auch zu euch! Die Hitparade on Tour. Wo wir wann sind: hier gibt es die Infos!



Am Donnerstag sind wir in Sinsheim und am Freitag in Freiburg!

22:09 Uhr Hitparadenhit auf Tour - mit SWR1 Peter Maffay: Er ist mit seinem Song "So Bist Du" auf #447 in der SWR1 Hitparade gelandet und nächstes Jahr landet er bei uns in Baden-Württemberg. Mit seiner Tour! Open Air auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart - präsentiert von SWR1.

21:50 Uhr Was man während der SWR1 Hitparade nicht sagt Da fallen uns und euch auf Instagram und Facebook so einige Sätze ein! Kannst Du mal kommen? - Ist da ein Radio? - Nein. - Dann nein!

Irgendwo hinter den Pizzaschachteln muss die Haustür sein.

Schatz, mach das Radio aus, es ist 1 Uhr.

Mach mal leiser!

21:15 Uhr Abnehmen mit Kuchen und der Hitparade Kulinarik: Ein wichtiges Thema bei der SWR1 Hitparade. Da bringt zum Beispiel Moderator Patrick Neelmeier einen feinen Käsekuchen für das Team mit. Und Moderator Ingo Lege: Der nimmt während der Hitparade ab! 1,5 Kilo sind es seit Beginn der Hitparade. Das viele Headbanging, Tanzen und Gitarre spielen im Studio sorgt dafür, dass Extra-Kalorien verbrannt werden. Hier geht es zum SWR1-Hitparaden-Abnehm-Videostream! SWR

20:50 Uhr Platzansager sein: Eine gute Sache! Thomas aus Ostfildern-Ruit war unser letzter Platzansager für heute.

Mit Wishful Thinking "Hiroshima" auf #415. Den Bauwagen-Stammtisch rund um Thomas gibt es seit 35 Jahren und im warmen Bauwagen läuft selbstverständlich die Hitparade! SWR

20:20 Uhr Lärmschutz und Hitparade: Geht das zusammen? Manchmal frage ich mich, ob es sich widerspricht, wenn ich wegen des Lärmschutzes mit 30 km/h durch die Ortschaft zuckle und gleichzeitig mit meinem Auto mindestens drei Straßenzüge komplett beschalle. Wer will, kann das auch immer wieder tun: Denn zum ersten Mal gibt es die SWR1 Hitparade zum Immer-wieder-Hören! Exklusiv in der ARD Audiothek: "5 Tage wach - Die kultigste Radio-Hitparade Deutschlands"

19:50 Uhr Die Mischung macht es doch so spannend! "Down with the Sickness" von Disturbed gefolgt von Reinhard Meys "Apfelbäumchen".#SWR1Hitparade in a nutshell. #479 Disturbed "Down With The Sickness"

#478 Reinhard Mey "Mein Apfelbäumchen"



Die Platzierungen der SWR1 Hitparade sorgen einfach für eine Mischung, die es sonst nicht gibt! Auf welchem Platz ist euer Lieblingssong gelandet - checkt es hier!

19:20 Uhr Was macht die Hitparade mit den Moderatoren? Musik macht mit uns allen was. Natürlich auch mit den Moderatoren der SWR1 Hitparade Ingo Lege und Patrick Neelmeier. Im Podcast "5 Tage wach - die kultigste Radio-Hitparade Deutschlands" in der ARD Audiothek erfahrt ihr noch mehr zur Gefühlslage des Duos und zur Geschichte der SWR1 Hitparade.

18:37 Uhr Urlaub und Hitparade: Ein perfektes Team Ich bin mit meiner Frau Doro auf Fuerteventura und höre die SWR1 Hitparade. Ein Stück Heimat auf der Insel. SWR SWR1 Hörer Uli aus Aalen Wer den eigenen Urlaub - auch später im Jahr - noch besser machen will...die SWR1 Hitparade gibt es zum ersten Mal zum Immer-wieder-Hören! Exklusiv in der ARD Audiothek. 5 Tage wach - Die kultigste Radio-Hitparade Deutschlands!

17:55 Uhr Das Hitparaden-Finale geht auf Tour Die Vorfreude auf die Hitparaden-Finalparty in der Stuttgart steigt. Olaf bastelt mit seiner Crew an einem guten Sound! Sie sind heute mit 940 PS in die Schleyer-Halle gefahren... Olaf Goralski Ihr habt keine Karten für die Finalparty bekommen? Kein Problem: Wir feiern dieses Jahr auch in Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge!

17:39 Uhr Platzansagerin Nicole aus Schwäbisch Hall Nicole aus Schwäbisch Hall ist Hitparaden-Fan der ersten Stunde und seit den Top 2000 D begeistert von den Toten Hosen. Nach der legendären Abschlussparty 1990 auf dem Cannstatter Wasen hat sie sich deswegen einen Campino-Pulli gestrickt! Nicole Seitdem trage ich den Pullover bei allen Hosen-Konzerten. Er ist ein bisschen mitgenommen durch die vielen Konzerte, aber trägt sich gut und hält warm. In dem fühlt sie sich sichtlich wohl und sagt #441 "Irgendwann bleib i dann dort" von STS. Dafür bekommt sie zwei Tickets für die Hitparaden-Finalparty. SWR

17:15 Uhr Die Hitparaden-Katze als Kuscheltier SWR Markus aus Hohenlohe hat sich die Hitparaden-Katze selbst gebastelt. Sie sitzt normalerweise immer zuhause auf der Stereoanlage.

16:41 Uhr Wer findet alle SWR1 Artikel? Kati aus Karlsruhe Kati aus Karlsruhe zieht am Samstag spontan um und muss noch packen. Aufgepasst! Wer gut ist, findet fünfmal SWR1 Merchandise auf dem Foto. Wimmelbild-Alarm!

15:30 Uhr Hinter den Kulissen: Er sorgt für musikalische Sicherheit Während das Hitparaden Duo aus Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein in Baden-Württemberg unterwegs ist, hält er im SWR1 Studio im Funkhaus in Stuttgart die Stellung: Stefan Orner sorgt für die musikalische Sicherheit und hält den zweien den Rücken frei. Die Musik kommt also von ihm und er ist immer da, falls es mal mit der Technik vor Ort Probleme geben sollte. Bisher läuft alles rund. Weiter so! Und zwischendurch ist Zeit für ein cooles SWR1 Hitparaden Selfie. Ihr habt auch Lust auf ein cooles Hitparaden-Selfie? Dann holt es euch hier! SWR

15:09 Uhr Platzansagerin Karin aus Bretzfeld-Adolzfurt SWR Raus das Glas und rein den Wein: Karin steht bei strömenden Regen und Wind in den Weinbergen, in der Hand ein Glas Sekt. Sie arbeitet im Lager einer Weinkellerei. Mit Begeisterung sagt sie #465 "Won't Forget These Days" von Fury In The Slaughterhouse an.

14:47 Uhr Bier, Strand und Hitparade Klaus Heinzmann Wir sitzen auf Sylt am Strand und hören die Hitparade. Wir geil ist das denn? Haut weiterhin musikalisch rein.

14:13 Uhr Elton John oder Klopapier? Das kann schon mal passieren: #476 "Rocket Man" von Elton John zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Hitparade ist, wenn die Tochter drei Minuten vergeblich am Klo ruft: Maaaamaaa Klooopapier 🙆‍♀️‍🧻 – und die Mama einfach nicht reagiert, weil Elton John so laut singt. 🙈 Hier könnt ihr checken, welcher Song auf welchem Platz gelandet ist.

13:46 Uhr Gedanken während der Hitparade Schickt uns ein Selfie und eure Gedanken zur Hitparade. Nachricht ins Studio

13:27 Uhr Platzansager Benny und Sabine Benny und Sabine arbeiten im Centus Stadion des Regionalligisten VfR Aalen. Aber sie sind nicht vom VfR, nein: Sie sind Mitarbeiter der Hochschule, die sich dort eingemietet hat. SWR Ich bin ein bisschen Fan und Unterstützer [des VfR Aalen]. [...] Der einzige Sport, den ich mache, ist Ritter Sport. Fürs Ansagen bekommen sie Tickets für die SWR1 Hitparaden-Finalparty: #489 Coldplay mit "Higher Power".

13:13 Uhr Auf den Hitparaden-Hund gekommen Heute Morgen hat Kalle bei uns im Hitparaden-Studio vorbeigeschaut. Wie es Annetts Hund gefallen hat und ob er morgen wieder bei uns vorbeischaut, das seht ihr im Video: Moderatorin Annett ist auf jeden Fall Team Hund und Jochen sieht auch sehr begeistert aus. Wie sieht's bei euch aus? Die Abstimmung ist bereits beendet. Welches Team seid ihr: Hund oder Katze? Katze 46,5%

Hund 53,5% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

12:52 Uhr Frisuren-Abstimmung SWR1 Hitparaden-Redakteur Jens Wolters sitzt vor dem Hitparaden-Studio und ist immer wieder auch im Videostream für euch zu sehen. Und da hat er Fans... zum Beispiel Pia aus Hohenfels oder Daniela aus Aalen. Deshalb wollen wir gerne von euch wissen, was euch besser an unserem Jens gefällt. Die Abstimmung ist bereits beendet. ManBun oder Mähne? Mähne SWR 42,4%

ManBun SWR 57,6% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

12:12 Uhr Darf ich mir was wünschen? SWR1 Hörer Volker aus Mönsheim hat vor einigen Tagen auf einer Reise mit dem Postschiff in Norwegen diesen Schnappschuss gemacht und sich dabei etwas ganz fest gewünscht. Unter anderem ist mir bei einem Foto eine Sternschnuppe reingeflogen. Ob mein Wunsch für #1 in der Hitparade wohl in Erfüllung geht? SWR1 Hörer Volker aus Mönsheim auf Kreuzfahrt in Norwegen

11:45 Uhr Die Hitparade auf dem Fernseher - so geht's Wer ins Hitparadenstudio schauen will, der kann das über unseren Livestream tun. Natürlich am Handy oder Laptop. Noch besser schaut das über den Fernseher daheim aus. Und so funktioniert's:

11:29 Uhr Hurra, ein Hitparaden-Baby Heute Nacht um 3.05 Uhr ist die Tochter meiner Cousine zu Peter Maffays "Sonne in der Nacht" geboren worden. Die kleine Amália ist ein Kind der Hitparade. Vielen lieben Dank für euren Support und alles Gute. Und welche Songs liefen sonst heute Nacht?

11:12 Uhr Bloß keine Hausarbeit Wem geht es auch so? Was läuft bei euch diese Woche anders als sonst? Schreibt es uns! Hitparade ist, wenn die Mutter sagt: "Nee, du räumst jetzt nicht die Spülmaschine ein, wir müssen das Lied hören!"

10:44 Uhr Tanzen, springen, headbangen Sport ist wichtig und kommt in der Hitparaden-Woche nicht zu kurz. Auch bei Hitparaden-Platzansagerin Simone Keller und ihrem Team aus Emmingen. Sie hat #522 angesagt: Status Quo mit "Whatever You Want". SWR

10:23 Uhr Oh, sind die süüüüß Auch Heidrun aus Weil der Stadt hört zusammen mit ihren Hundewelpen die Hitparade. Hundewelpen von SWR1 Hörerin Heidrun Wittner