Benedict Walesch SWR

Lieblingsband/-titel

Ändert sich mehrmals täglich und ist absolut stimmungsabhängig. Aber laut muss es sein und in der Lage mich zu berühren. Zwischen System Of A Down mit "Chop Suey!" und "Fix You" von Coldplay passt da auch ne Menge anderer Songs.

Blick auf Baden-Württemberg

Ich mag Baden-Württemberg. Es ist groß genug, dass ich immer Neues entdecken kann. Und es ist klein genug, um mich zuhause fühlen zu können.

Wenn ich nicht Moderator geworden wäre...

...wäre ich woanders, wo ich machen kann, was ich liebe.

Lieblingssprichwort/-fluch

Ich fluche selten. Aber wenn, dann muss es blumig klingen.