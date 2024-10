13:01 Uhr Selfie-Time! Jochen und Annett schicken Grüße aus dem Studio - oder schon von unserer Finalparty? Mit der SWR1 Selfie-App könnt ihr von überall aus mit dabei sein! Hier klicken und Hitparaden-Selfie machen SWR

12:38 Uhr Plötzlich Platzansager unserer Herzen Steven hat auf der Arbeit in Riegel am Kaiserstuhl so eine liebe Überraschung von seiner Freundin Lina bekommen! Er war unser Platzansager für #768 "Der Kommissar" von Falco. Wie schön er sich heute Morgen gefreut hat, seht ihr hier im Video. Ihr wollt auch einen Platz in der Hitparade ansagen? Wir kommen zu euch! Hier könnt ihr euch bewerben.

12:03 Uhr Achtung, es ist laut! Einmal voll aufdrehen! Feiert mit uns die ganze Woche! Hier findet hier Hinweis-Schilder, damit sich die Nachbarn nicht erschrecken, wenn es mal wieder etwas lauter wird, coole GIFs und natürlich unsere Selfie-App! 🤘 SWR SWR1

11:49 Uhr Hitparadenzeit ist Snackzeit Während der Hitparade ist ausgewogene Ernährung so ne Sache... Die meisten Moderator:innen snacken sich eifrig durch. Was isst Jochen wohl als nächstes? Brötchen Schoki Seid ihr wahnsinnig? Gebt dem Kerle Obst, dass er gut durchhält! Jetzt hab ich auch Huuuunger! Abschicken Jochen moderiert gerade und steht vor der Qual der Wahl. SWR

10:50 Uhr Platz da für unsere Platzansagerin Daniela aus Nürtingen ist selbstständige Hufschmiedin. Schon mit 14 Jahren war das ihr Traumjob. Heute gibt es immer mehr Frauen, die sich für den tollen Beruf interessieren! "Wir werden immer mehr", erzählt die Platzansagerin. Gemeinsam mit Island-Stute Raptina sagt sie #749 Eurythmics und "Sweet Dreams" an. SWR

10:16 Uhr Wer singt auch mit? Unser Musik Klub Deutschland läuft eigentlich immer am Dienstag ab 20 Uhr. Während der Hitparade ist das anders. Da kommen auch mal zwei Songs aus Deutschland hintereinander: Mit #757 "Der letzte Tanz" und dann #756 "Bayern" von den Toten Hosen starten Annett und Jochen in ihre Schicht. Und immer wieder die Frage: Lief mein Lieblingssong schon?

9:54 Uhr Und plötzlich bist du Platzansager Wow! Das war mal eine fette Überraschung. Lina hat ihren Freund Steven überrascht. Der arbeitet in Riegel am Kaiserstuhl und plötzlich durfte er den nächsten Platz in der Hitparade ansagen: #768 "Der Kommissar" von Falco. SWR Wer die Überraschung verpasst hat, kann im Videostream zurückspulen.

9:20 Uhr Hitparade goes Käthe-Kollwitz-Schule Esslingen Auch im Klassenzimmer von Biotechnologie-Lehrer Uli Bloß und der 12BTG der Käthe-Kollwitz-Schule Esslingen läuft natürlich die Hitparade. Für #770 und "The Cinema Show" von Genesis war das Timing aber nicht ganz perfekt: Ausgerechnet während der Klassenarbeit muss Cinema Show kommen. Normalerweise monologisiere ich jetzt 30 Minuten über die Geschichte von Genesis. Es muss ja schließlich auch ein Erziehungsauftrag erfüllt werden! SWR privat / Uli Bloß

9:07 Uhr Die Woche ist dicht, sorry!✏️ Da ist ein voller Terminplaner doch auch mal was Positives! Christian schickt Grüße aus dem Stahlwek in Kehl und seinen Planer bei der Arbeit! SWR

8:44 Uhr Hitparade = Emotionen pur❤️ Ich bin 23 und durch die frühe musikalische Erziehung meines Vaters war auch meine erste Amtshandlung heute nach dem Aufstehen klar: SWR1 anschalten. Seit ich denken kann, war diese Woche bei uns zuhause keine gewöhnliche: es lief immer überall Radio und alle haben mitgefiebert, wann der nächste Hit läuft, der uns an den letzten Sommerurlaub erinnert oder unseren Eltern die Möglichkeit gibt, zum 100. Mal von irgendeinem Konzert vor 40 Jahren zu erzählen, das sie gemeinsam besucht hatten. Inzwischen bin ich zum Studieren ausgezogen, aber die Hitparade bleibt was besonderes. Ich weiß, dass mein Vater auch sein ganzes Büro in den Hitparade-Bann gerissen hat. ... und im Büro vom Papa sind alle im Hitfieber: SWR privat / Henry mit Kolleginnen in Bad Friedrichshall

7:54 Uhr Hitfiebern in Bochum & Barcelona☀️ Die Hitparade läuft längst nicht mehr nur in Baden-Württemberg: Auch hier wird vor der Uni Hitparade gehört. Ich bin vor Kurzem aus Stuttgart nach Bochum gezogen. Meine Mama ist riesen Hitparade-Fan. Seit ich klein bin, hören wir zusammen. Das ist die erste Hitparade, die ich alleine höre und fühle mich gleich der Heimat näher. Wir stehen auf einem Campingplatz bei Barcelona. Wir wollen uns ein paar Tage die Stadt anschauen. In jeder freien Minute hören wir Hitparade. Es ist tagsüber sonnig bei 25 Grad, herrlich blauer Himmel. Gleich fahren wir zum Stadion ins Museum vom FC Barcelona.

5:52 Uhr Genial oder geht gar nicht? DAS gibt's auch nur während der Hitparade: Morgens um kurz vor 6 Uhr "The Valentyne Suite" von Colosseum auf #792 - über 16 Minuten. Die Meinungen gehen auseinander: Bei dieser Nummer wird beim "Im-Takt-umrühren" die Milch in meinem Kaffee zur Butter. Ich liebe dieses Schlagzeug! Dieses Lied ist schlimmer als jeder Wecker.

5:38 Uhr Ich kann nicht schlafen. Nein, ich WILL nicht! Ich bin ins Wohnzimmer umgezogen, nächtige auf dem Sofa. So kann mein Mann schlafen und ich die Hitparade hören. Wer heute Nacht doch mal ein Auge zugemacht hat, diese Songs habt ihr unter anderem verpasst: #846 "Kein Liebeslied" von Kraftklub, #819 "Verdammt, ich lieb' dich" von Matthias Reim oder #811 "Shoot To Thrill" von AC/DC. Und das lief sonst so. Auf welchem Platz ist mein Lieblings-Hit gelandet?

5:25 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg🥱 Uschi und Wolfhart Weber aus Friedfrichshafen am Bodensee sind in Amsterdam. Hier hören sie die Hitparade an einem ganz besonders historischen Ort: In der Suite in der John Lennon und Yoko One ihren Bett-Protest verbracht haben. SWR privat / Uschi & Wolfhart Weber aus Friedfrichshafen

4:41 Uhr Hallo aus Neuseeland Während Baden-Württemberg langsam aufwacht, ist Steffen schon laaaange on tour. Und die Hitparade ist immer dabei: Ich komme ursprünglich aus Bönnigheim. Ich höre euch beim LKW fahren in Neuseeland. Ich fahre einen Milchtanker in der Nähe von Christchurch auf der Südinsel.

4:20 Uhr Euer Wachmacher des Tages Wer braucht schon einen Wecker, wenn er auch von anderen Dingen geweckt werden kann ... Wer oder was hat euch heute Morgen aus Bett geholt und wach gemacht? 3 Tassen Kaffee AC/DC-Song in der Hitparade Meine Kinder / meine Partnerin / mein Partner Mein Hund, der mir übers Gesicht geleckt hat (gilt auch für Katze, Meerschweinchen, Hausschwein, usw.) Abschicken

3:37 Uhr Peters erste Hitparade Peter ist sechs Wochen alt und hält seine Mama Hannah auf Trapp! Die Gelegenheit für sie, um auch nachts die Hitparade zu hören, schreibt sie uns. SWR

2:21 Uhr Strom aufs Dach für die Hitparade SWR1 Hörer Daniel sagt, er hat keine Mühen gescheut und extra Strom aufs Dach gelegt, damit er die Hitparade hören kann, während er am Carport baut. 👍 SWR Privat: Daniel Und falls doch mal was verpasst wurde: die komplette Hitparade zum Immerwieder-hören findet ihr hier in der ARD Audiothek.

1:43 Uhr Hausarbeit mit Hitparade Wer euch wann die Begleitmusik liefert, könnt ihr im Einsatzplan der Hitparaden-Moderations-Teams nachschauen. Bügelkorb bis zur Hitparade wachsen lassen und mit der Musik geht's fast von selbst.

1:16 Uhr Otter lieben Campino Hitparade Lieber Hitparaden-Otter,

da Du großer Fan der Toten Hosen bist, hast Du sicherlich auch für Deine Lieblingsband abgestimmt. Bisher haben es folgende Songs in die Hitparade geschafft:

#1054 "Alles passiert"

#979 "Zehn kleine Jägermeister"

#924 "Das ist der Moment"

#875 "Alle sagen das"... und vielleicht gibt’s ja noch mehr?!

Wenn Du diese Songs bisher verpasst hast, kannst Du die Hitparade Immerwieder-hören exklusiv in der ARD Audiothek.

Liebe Grüße

Dein Hitparaden-Team