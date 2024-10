Die Ups and Downs der SWR1 Hitparade 2024

Aktuelle Begebenheiten beeinflussen auch immer wieder die SWR1 Hitparade, so waren dieses Jahr viele Künstler:innen auf Tour in Deutschland und konnten dadurch Plätze gut machen.

Taylor Swift begeisterte im Juli auch viele Baden-Württemberger:innen live im Olympiastadion in München. dpa Bildfunk empics

Neueinsteiger:innen und Aufsteiger:innen

Besondere Ereignisse sind auch in der Hitparade zu sehen:

Zum Beispiel war Leonard Cohen mit zwei TV-Dokumentationen präsent; AC/DC, Adele, Taylor Swift, Coldplay und Herbert Grönemeyer waren haben Konzerte in Deutschland gegeben; Shane McGowan (Pogues) ist letztes Jahr verstorben und Linkin Park hatten eine Reunion mit neuer Sängerin. Das zeigt sich auch bei den Neueinsteigern und Aufsteigern.

In den insgesamt 24 neueingestiegenen Songs sind 16 aus den Jahren 2023/2024 und als Top-Einsteiger hat es Linkin Park mit "The Emptiness Machine" auf Platz 25 geschafft, gefolgt von "Stumblin' In" von CYRIL auf Platz 69 und "Feelslikeimfallinginlove" von Coldplay auf Platz 137.

Bei den Aufsteiger:innen verbesserte sich Leonhard Cohen mit "So long, Marianne" (Platz 294, um 413 Plätze verbessert), The Pogues featuring Kirsty MacColl mit "Fairytale Of New York" (Platz 562, um 409 Plätze nach oben) und Taylor Swift mit "Shake It Off" (Platz 494, um 404 Plätze gestiegen).

Die Hochs und Tiefs über die Jahre

Gewinner- und Verlierer-Songs der SWR1 Hitparade 2024

Die beliebtesten Interpret:innen und Bands

Queen schafft es mit sage und schreibe 26 Songs in die Top 1059. Die deutsche Band mit den meisten Songs in der Hitparade 2024 sind die Toten Hosen mit 15 Songs, gefolgt von Herbert Grönemeyer (13 Songs) und Udo Lindenberg, Reinhard Mey und Pur mit jeweils 12 Songs.