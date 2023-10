Lieblingsband/Lieblingstitel

Es gibt so viele Lieder, die mich glücklich machen, beispielsweise von John Mayer, The 1975, Fleetwood Mac, Norah Jones, The War On Drugs, Måns Zelmerlöw, ...

Meine Lieblings 80er Hits John Waite »Mr. Wonderful« Whitney Houston »How Will I Know« Falco »America« Tina Turner »Steel Claw« Peter Maffay »Sonne in der Nacht« Prince »Kiss« Carola »I en sommarnatt« Billy Ocean »Loverboy« Münchener Freiheit »Ohne Dich (schlaf´ ich heut Nacht nicht ein)« Eros Ramazzotti »Terra promessa« Udo Jürgens »Paris - einfach so nur zum Spaß« Richard Marx, David Cole »Should´ve Known Better« Gyllene Tider »Sommartider« Cher »If I Could Turn Back Time« Haindling »Irgendwie und sowieso«

Blick auf Baden-Württemberg

Früher von Bayern aus, inzwischen meine neue Heimat

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

...wie ich schon zu meinen Eltern als Jugendlicher sagte: Es gibt keine Alternative!

Lieblingssprichwort/-fluch

Habe ich nicht. Wäre doch auch langweilig, schließlich ist jeder Moment anders.