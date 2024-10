Udo Dahmen hat Schlagzeug studiert und war unter anderem mit Sting und Gianna Nannini auf Tour. In SWR1 Leute hat er Songempfehlungen für die SWR1 Hitparade mit dabei.

Auf Tour mit Sting und Co.

Udo Dahmen weiß, wovon er spricht, wenn er zum Thema Musik etwas sagt. Er hat Schlagzeug studiert und in verschiedenen Bands getrommelt und ging unter anderem mit Sting, Gianna Nannini oder Nina Hagen auf Tour.

Später, als Geschäftsführer und Professor der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, hat Dahmen dann den musikalischen Nachwuchs mitgeprägt. In der SWR2-Rubrik "Erklär mir Pop" geht er Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Songs auf den Grund und entdeckt, was dahintersteckt. Also ist Udo Dahmen der ideale Mann, um über die Kraft der Musik zu sprechen und vielleicht Unschlüssigen bei der Abstimmung zur SWR1 Hitparade noch entscheidende Impulse für die Songauswahl zu geben.