"On Mai Way": Laufband-Talk mit Vanessa Mai

Vanessa Mai hat ihre erste, eigene Talkshow! In dem YouTube Format "On Mai Way" bringt sie ihre Star-Kollegen so richtig ins Schwitzen - und das wortwörtlich!

Die Folgen werden bis zum 10. Dezember immer donnerstags ab 19 Uhr auf dem SWR Schlager YouTube-Kanal veröffentlicht und am 17. Dezember gibt's noch ein Best of oben drauf. Vom 5. Dezember an sind alle "On Mai Way"-Folgen auch in der ARD Mediathek zu finden. Alle aktuellen Folgen von "On Mai Way" mit Vanessa Mai