Der Kinderliederfinder – Rolf Zuckowski über Weihnachten, Singen und sein Leben

Als Rolf Zuckowski in den 70er Jahren Vater wurde, stellte er fest: Die Kinderlieder, die es damals gab, hatten so gar nichts mit der Lebenswirklichkeit von Kindern zu tun. Es brauchte dringend neue Kinderlieder.

Mehr als 800 hat er seitdem getextet und komponiert. Als er 1987 bei „Wetten dass...?“ sang, wurde sein Lied In der Weihnachtsbäckerei über Nacht zum Volkslied.

Viele Kinder hören seine Songs in Endlosschleife und manchen Eltern kommen sie zu den Ohren raus. Dennoch: Wohl kaum einer hat Kindern so viel Spaß am Singen vermittelt wie er.

The burning babe

Sting

Album: If on a winter's night...



Entscheidungsschwierigkeiten

Die Prinzen

Album: Krone der Schöpfung



So wie du bist

Rolf Zuckowski

Album: Starke Kinder



El camino

Álvaro Soler

Album: Eterno agosto



Lean on me

Ada Morghe

Album: Box-Unplugged