Philosophin Zehnpfennig: Platon würde die moderne Demokratie mit Wohlwollen betrachten

Die Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig von der Universität Passau hat das Werk Platons intensiv gelesen und erforscht. In seinem Theorien tauchen politische Begriffe und Werte auf, über die wir auch heute noch diskutieren: Gerechtigkeit, Anstand, Sinn fürs Gemeinwohl.

Warnung vor Extremen und skrupellosen Politikern

Schon vor rund 2000 Jahren schrieb der griechische Philosoph Platon in seiner Abhandlung „Der Staat“ darüber, wie ein Staat geführt werden muss, um für das Volk die besten Bedingungen zu bieten, und warnte vor extremen Entwicklungen und skrupellosen Politikern.

Der ideale Staat müsste von einem Weisen regiert werden

Nach Platons Idee müsste der ideale Staat, den er selber nicht für realisierbar hielt, von einem „weisen Menschen“ geleitet werden, so Zehnpfennig. Und das Vorbild des Weisen war für Platon zweifellos Sokrates, der erkannt habe, dass nichts wichtiger sei als die Bemühung, das Gute und das Richtige zu erkennen.

Johann Christian Riepenhausen: Sokrates lernt die Lyra, 1851. IMAGO Fine Art Images/Heritage Images

Die Sache in den Mittelpunkt stellen

Dieser Erkenntnis stünde entgegen, dass wir gewohnt seien, die Welt von uns her auszulegen, nach unseren Bedürfnissen nach unseren Interessen zu urteilen, betont Zehnpfennig. Nach Platon müsse der wahre Politiker, der Weise, der vernünftige Mensch jedoch genau das in sich überwinden. Er müsse die Sache in den Mittelpunkt stellen.

Nur dann könne man den Umständen gerecht werden, und auch den Menschen gerecht werden, wenn man so ganz streng sachlich zu urteilen gelernt habe.

Welche Staatsform hielt Platon für die beste?

Platon habe die Aristokratie für die beste Staatsform gehalten, was bei ihm bedeutete, dass die Fähigsten den Staat regieren. Die Demokratie sei bei ihm eher auf den hinteren Plätzen gelandet, weil da die Gefahr bestünde, in einen Tyrannenstaat abzugleiten.

Platon – Statue des antiken griechischer Philosoph IMAGO imago/Andreas Neumeier

Was würde Platon von unserer heutigen Demokratie halten?

Unsere heutige Demokratie würde Platon mit einigem Wohlwollen betrachten, glaubt Zehnpfennig, denn er habe ja in „Die Nomoi“ ( „Die Gesetze“) noch einen zweitbesten Staat entworfen, den er für realisierbarer hielt und den man mit unserer modernen Demokratie vergleichen könne, mit Rechtsstaatlichkeit auf der einen und Volkswahl auf der anderen Seite.

Das entspräche auch der Theorie der Mischverfassung in der Geschichte des politischen Denkens. Insofern, glaubt Zehnpfennig, sei das gar nicht so weit weg von dem, was Platon für den realisierbar besten Start gehalten habe.