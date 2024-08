Norbert Bisky verrät: Das inspiriert mich zu meinen Kunstwerken

Norbert Bisky ist einer der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Künstler, seine Werke sind in den bedeutendsten Museen der Welt wie dem MOMA in New York zu sehen.

Norbert Bisky: Seine Kunst reicht bis auf die Theaterbühne

Norbert Biskys Werke hängen aber nicht nur an den Ausstellungswänden der großen Museen, er verbindet auch Gemälde- und Bühnenkunst: 2022 malte Norbert Bisky im Rahmen einer Installation für die Staatsoper Stuttgart neun Walküren in Öl auf Leinwand.

Im Sommer inszenierte er bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen "Die schöne Müllerin" und in der Stuttgarter Staatsgalerie ist seine Serie "colaba" erneut zu sehen.

Norbert Bisky stammt aus Leipzig und war Meisterschüler beim bekannten Maler und Bildhauer Georg Baselitz. Seine Werke sind in zahlreichen internationalen Sammlungen vertreten, zum Beispiel im Museum of Modern Art in New York oder dem National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul.