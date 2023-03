Veit Berthold – von Rheinland-Pfalz nach Australien, dann nach Baden-Württemberg und wieder zurück. So lässt sich mein Radioleben in Kurzform beschreiben. Meine erste Show moderierte ich mit 17 bei einem offenen Kanal in Wollongong, New South Wales. Dort lebte ich als Austauschschüler ein ganzes Jahr. Von diesem ersten großen Radiomoment an wusste ich: das will ich machen, wenn ich groß bin. Ich empfinde es als großes Glück, dass dieser Traum wahr wurde.

Geboren – wann und wo? Am 18. Juli 1979 in Speyer Mein Leben vor SWR1... ...war ich viele Jahre im Schwarzwald und funkte aus Baden-Baden. Als Pfälzer fühle ich mich in der Landeshauptstadt Mainz der Heimat dann doch ein bisschen näher. Das ist typisch für mich... Morgens brauche ich eine Banane zum Frühstück. Abends sieht man mich in zweifelhaften Klamotten joggen (#funktionswäschesiehtnichtsexyausbringtaberwirklichwas). Für mich ist der beste Ort zum Radio hören... ...allein im Auto, weil da niemand stört und keiner hört, wenn ich falsch mitsinge. Meine Lieblingsband... Coldplay – live sogar im strömenden Regen genial (Rock am Ring 2011) ... und wenn ich dort mitspielen könnte, wäre ich am liebsten: ...an der Seite von Chris Martin und würde ihm beibringen das "Betzelied" zu singen. Mein Tipp gegen schlechte Laune... ...Laufen gehen – nichts bringt mehr, als ein "Runner's High" Ich kann nicht verzichten auf... ...eine Tüte Chips beim Fußballgucken. Wenn ich meinen Kühlschrank öffne, sehe ich... ...viel gesundes Zeugs und dazwischen immer eine leckere Flasche Weißwein aus der Pfalz. Veit Berthold E-Mail: veit.berthold@swr.de