Wie kann man mit 50 aussehen wie 30: Alt werden ohne Falten. Tipps und Tricks für Gesundheit, Leben und Ernährung kennt Expertin Andrea Sokol.

Ich möchte ein Bewusstsein schaffen, dass Menschen sich mit ihrem Körper auseinandersetzen.

Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich Andrea Sokol mit dem Thema Well-Aging, Gesundheit und Ernährung. Die ausgebildete Schauspielerin und studierte Politikwissenschaftlerin ist heute als Ernährungsberaterin, Motiovations-Coach und Youtuberin mit eigenem Ernährungs-, Beauty-, und DIY-Kanal unterwegs.

Die 5 besten Well-Aging-Tipps:

Gute & gesunde Nährstoffe durch einen gut erstellen Ernährungsplan Viel pflanzenbasierte, grüne Lebensmittel essen Gemüse dämpfen statt kochen Gutes, quellreines Wasser trinken Gesundes Körperbewusstsein entwickeln

(Tipps von Andrea Sokol)

Für meine Gesundheit die richtige Ernährung

Die gebürtige Berlinerin, die heute in München lebt, plädiert dafür, dass jede und jeder individuell für sich erkennt, was ihr und ihm guttut und was nicht, auf sich hört und regelmäßig neue Sachen auszuprobiert.

Viel Grünes, viel Frisches und ab und zu mal etwas anderes auf dem Speiseplan.

Nährstoffe gegen Falten?

Man muss nicht immer alles wissenschaftlich angehen. Wichtig sei es, sich mit dem Thema zu beschäftigten und sich nicht von "Hypes mitreißen zu lassen" und fundiert sich selbst erforschen.

Falten haben nichts zu tun mit der Qualität. Es geht um die Vitalität, um die Energie, um die geistige Jugend. Es geht darum, dass man sein Wissen weitergibt und dass man neugierig bleibt.

Zwölf Jahre lang führte sie ihr eigenes Restaurant, sie ließ sich in Pflanzenheilkunde ausbilden. Kalorienzählen gäbe es bei ihr nicht.

Es geht um die Nährstoffe, die wir kriegen. Wenn wir diese Nährstoffe durch einen gut zusammengestellten Ernährungsplan haben, dann haben wir schöne Haare, gute Nägel und Haare und eine gute Haut – auch wenn wir Fältchen darin haben. Aber eine Falte zeigt auch nur, dass man gelebt hat.

Gesundheit geht einfach

Die Ernährungsberaterin selbst dämpft Gemüse nur noch - Kartoffeln, Brokkoli, Zucchini oder auch Spargel. Immer ohne Salz. Der Grund ist, dass die Nährstoffe so nicht rausgekocht werden und das Gemüse besser schmeckt.

Salz, Zucker, Gluten und schlechte Fette – darauf sollten wir grundsätzlich achten.

Ein weiterer Tipp von Andrea Sokol: Trinkt gutes quellreines Wasser ohne Kohlensäure - eventuell durch einen Filter gereinigt. Dieses Wasser kann im Körper die Nährstoffe zu den Zellen transportieren und im Gegenzug die Stoffwechselendprodukte von den Zellen mitnehmen und durch das lymphale System über die Nieren ausscheiden.

Was steckt hinter den E-Nummern bei Lebensmitteln?

Grundsätzlich sollten wir immer darauf dachten, die Lebensmittel zu essen, die uns Energie bringen, sagt Andrea Sokol. Wie beispielsweise pflanzenbasierte, grüne Nahrung, bei der wir etwas zu kauen haben und in der Ballaststoffe stecken. Und: Ein Blick auf die Zutatenliste lohnt sich. Viele industriell vorgefertigte Produkte haben E-Nummern auf der Liste - leider oft auch vegane Fertigprodukte.

Das Wort ‚hausgemacht‘ ist kein geschützter Begriff. Das heißt: Du brauchst nur eine Zutat. Du nimmst zum Beispiel eine Tiefkühltorte, machst Puderzucker drauf und schon kannst du ‚hausgemacht‘ draufschreiben.

Wie kann ich Kinder für gesundes Essen begeistern?

Oft fangen wir erst an um uns zu kümmern, wenn wir krank sind. Aber Andrea Sokol rät, schön füher damit zu beginnen. Prävention ist enorm wichtig. Auch deshalb bietet sie beispielsweise schon Kochkurse in Schulen an.