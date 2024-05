Immer mehr Menschen leiden an einer Glutenunverträglichkeit. Dr. Tina Schomacher spricht in SWR1 Leute darüber, wie die Unverträglichkeit entsteht und welche Therapien existieren.

Baguette, Pizza und Brötchen genießen oder mal eben Essen gehen mit Freunden, in der Kantine oder Mensa? Für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit, auch Zöliakie (oder früher auch "einheimische Sprue") genannt, ist das so ohne Weiteres nicht möglich. Sie haben eine Unverträglichkeit gegen das Kleberprotein Gluten. Das findet sich in unseren heimischen Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, Gerste, Roggen oder Hafer, aber auch versteckt in Fertiggerichten, Gewürzmischungen und Saucen. Die Symptome bei Glutenunverträglichkeit beginnen häufig unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme. Wird die über einen längeren Zeitraum nicht angepasst, drohen Folgeerkrankungen wie Osteoporose, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen, Darmgeschwüre bis hin zu Darmkrebs.

Glutenunverträglichkeit verbreiteter als gedacht

Die Tendenz bei der Zöliakie geht in Richtung Volkskrankheit: Lange ging man davon aus, dass etwa einer von 1000 Menschen in Deutschland von Zöliakie betroffen ist. Neuere Zahlen belegen: Es ist eher einer von 100 Menschen betroffen. Die Internistin Dr. Tina Schomacher ist auf Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Und sie kennt beide Perspektiven. In der Gastroenterologie am Uniklinikum Münster sieht und behandelt die Oberärztin Zöliakie-Patienten, ihre eigene Tochter leidet ebenfalls unter einer Glutenunverträglichkeit. Zusätzlich engagiert sich Dr. Schomacher in der fachmedizinischen Beratung der Deutschen Zöliakie Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart.

Zöliakie – eine Lifestyle-Erkrankung?

Die wachsende Zahl der von Zöliakie betroffenen Menschen sieht sich immer wieder Vorurteilen gegenüber, Glutenunverträglichkeiten und in der Folge glutenfreie Ernährung seien Ergebnisse von Mode oder Lifestyle. Tatsächlich spielen bei Entstehung der Erkrankung neben erblichen Faktoren mutmaßlich auch unsere Ernährungsgewohnheiten und Umweltfaktoren zunehmend eine Rolle.

