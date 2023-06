Biologin: So gefährlich ist Artensterben für die Menschheit

per Mail teilen

Funktionierende Ökosysteme sind die Grundlage des Lebens. Biologin Katrin Böhning-Gaese ist alarmiert: Das Artensterben ist eine Gefahr für die Menschheit.

Katrin Böhning-Gaese ist die vielleicht bedeutendste Forscherin zur Biodiversität in Deutschland: Die Biologin ist Professorin an der Goethe Universität Frankfurt und forscht am "Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum". Für ihre Spitzenforschung und ihr Engagement im Bereich der Politik- und Gesellschaftsberatung wurde sie 2021 mit dem Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet.

Artensterben als Gefahr für den Menschen

»Wir befinden uns an einem Wendepunkt der Weltgeschichte.«

Böhning-Gaeses Botschaft ist: Das Artensterben gehört zu den größten Bedrohungen der Menschheit. Ohne die Vielfalt der Arten sei ein Überleben auf unserem Planeten für uns nicht möglich.

»Der Klimawandel hat eine große Schwester. Und das ist das Artensterben.«

Sie bezeichnet Artenvielfalt als "Maschinenraum der Natur", der für die Leistungsfähigkeit der Ökosysteme sorgt. Auf die sind wir Menschen angewiesen.

Biologin aus Oberschwaben

Geboren und aufgewachsen ist Böhning-Gaese in Oberkochen im Ostalbkreis, für Ihre Diplomarbeit an der Universität untersuchte sie das Nahrungsverhalten des Weißstorchs in Oberschwaben. Ein Frau, die viel über Artenvielfalt zu erzählen hat, wie wichtig sie für uns ist und wie wir diese Vielfalt ausbauen könnten – und sollten.