Sensationelle archäologische Funde unter Wasser

Ob im niedersächsischen Wattenmeer oder im Bodensee, als Archäologin entdeckt Julia Goldhammer kulturelles Erbe. Auch in Schweden leitete Julia Goldhammer schon ein Ausgrabungsteam bei der Rettung der spätmittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Stadt Nya Lödöse im heutigen Göteborg.

Archäologie: Römische Schiffswracks im Bodensee?

»Es wäre sogar denkbar, dass es römische Schiffswracks im Bodensee gibt. Denn es gibt Aufzeichnungen darüber, dass es im Bodensee eine Insel gab, die Tiberius als Basis für eine Seeschlacht genutzt hat.«

Beim Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart erforscht sie unter anderem in dem Projekt "Wracks und Tiefsee" archäologische Objekte auf dem Grund des Bodensees.

Am Bodensee leitete sie zum Beispiel die Bergung eines Einbaums, der im Sommer 2017 von zwei Stand-Up-Paddlern entdeckt wurde. Der Einbaum lag mehr als 4000 Jahre auf dem Grund, der Fund ist eine archäologische Sensation. Als Archäologin geht es Julia Goldhammer in erster Linie darum, die Information ans Licht zu holen.

Auf den Spuren der Menschheit: Ausgrabungen in Baden-Württemberg

Und auch sonst gibt es in Baden-Württemberg immer wieder spektakuläre Funde. So haben Archäologen in Ulm überraschend Spuren einer spätmittelalterlichen Siedlung entdeckt. Und auch auf einer kleinen Hochebene in Ammerbuch (Kreis Tübingen) werden immer mehr Überbleibsel aus der Jungsteinzeit gefunden. Schon seit 2017 läuft dort eine Grabung des Landesamts für Denkmalpflege und der Universität.