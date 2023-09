Die deutsche Wirtschaft schwächelt: hohe Energiekosten und der Fachkräftemangel tragen dazu bei. Eckhard Janeba hat in dieser Zeit die Aufgabe, den Wirtschaftsminister zu beraten.

Seit fast 20 Jahren lehrt und forscht der Ökonom Eckhard Janeba an der Universität in Mannheim. Seine Schwerpunkte sind Finanzwissenschaft und Außenhandel. Wie wirkt sich die Globalisierung auf staatliches Handeln aus? Auf diese Frage hat Prof. Janeba schon lange seinen Arbeitsschwerpunkt gelegt. Er veröffentlichte dazu zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und ist eine gefragte Stimme zu Fragen der Wirtschaftspolitik.

Janeba berät Robert Habeck zu Rente, Klimaschutz und Pflege

Seit diesem Jahr ist Eckhard Janeba Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dieser berät das Bundeswirtschaftsministerium und den Wirtschaftsminister Robert Habeck in wichtigen wirtschaftlichen Fragen. Zuletzt ging es da um Themen wie Rente, die Ausstattung der Bundeswehr, Klimaschutz oder auch Pflege. Im August erst warnte Eckhard Janeba in einem Brief an Habeck vor Finanzierungsproblemen bei der Rente. Schon in den 2040er Jahren drohe mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente zu fließen.

Die Gefahr ist groß, dass dadurch die Finanzierung von Zukunftsaufgaben verdrängt wird, etwa der sozial-ökologische Umbau der Wirtschaft.

Die deutsche Wirtschaft schwächelt

Die Ausgangslage könnte kaum schwieriger sein: Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt, viele Experten sehen das Land sogar in einer Rezession. Gründe sind unter anderem die hohen Energiekosten und fehlende Fachkräfte. Gerade im Export-Bundesland Baden-Württemberg macht sich das besonders bemerkbar. In Kürze erscheint ein neues Gutachten des wissenschaftlichen Beirats.

Worum es da gehen wird, wie es aus Sicht von Eckhard Janeba um unsere Wirtschaft steht und was die Politik jetzt tun muss, um den starken Wirtschaftsstandort Deutschland und Baden-Württemberg zu bewahren, darüber sprechen wir in SWR1 Leute mit Prof. Eckhard Janeba.