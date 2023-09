Das Handwerk in Baden-Württemberg sucht Fachkräfte und Nachwuchs. Dabei gebe es dort gutes Gehalt und Aufstiegschancen, sagt Peter Haas, Hauptgeschäftsführer bei Handwerk BW.

Der Handwerkstag Baden-Württemberg mit Hauptgeschäftsführer Peter Haas wünscht sich, dass es in Zukunft auch an Gymnasien ein größeres Angebot für die praktische Berufsorientierung gibt und nicht nur über mögliche Studiengänge informiert wird. Handwerk BW/KD Busch

Mehr Wertschätzung, weniger Bürokratie: Damit wäre dem Handwerk geholfen. Eine internationale Studie hat im letzten Jahr festgestellt, dass Handwerksberufe für junge Menschen nirgendwo so unattraktiv sind wie in Deutschland.

Nachwuchs und Fachkräfte im Handwerk gesucht

Häufig genannte Kritikpunkte waren das Image, die Karrierechancen und die Bezahlung. Deshalb soll der Nachwuchs früh und überall angesprochen werden. So wünscht sich der Handwerkstag Baden-Württemberg mit Hauptgeschäftsführer Peter Haas etwa vom Kultusministerium, dass es in Zukunft auch an Gymnasien ein größeres Angebot für die praktische Berufsorientierung für potentielle Fachkräfte gibt und nicht nur über mögliche Studiengänge informiert wird.

Macht den jungen Menschen klar, dass wir auch in Handwerksberufen echte Zukunftschancen haben: Eine Arbeit, die sinnstiftend ist, bei der man abends weiß, was man getan hat.

Auch die Aufstiegschancen seien im Handwerk gegeben – und der Verdienst sei besser, als viele denken, so Haas.

Wir sehen das ja auch bei Gehaltsvergleichen, dass jemand, der heute mit einem Meister unterwegs ist, teilweise mehr verdient, als jemand, der mit einem Bachelor ins Berufsleben startet.

Peter Haas: Zu viel Bürokratie im Handwerk

Aber auch in Sachen Bürokratieabbau fehlt Haas ein klarer Plan, wie das Land in zehn Jahren aussehen soll. Mindestens die Hälfte aller Vorgaben müsse weg, es brauche mehr Eigenverantwortung, weniger sinnloses Dokumentieren. Rund 16.000 Menschen haben zu diesem Ausbildungsstart in Baden-Württemberg eine handwerkliche Lehre begonnen. Mehr als im vergangenen Herbst. Trotzdem bleiben etwa 3.000 Ausbildungsplätze auch in diesem Jahr unbesetzt.

Ausbildung trotz schlechter Noten

Ein anderes großes Problem, ist dass viele Azubis mit schlechten Noten von den Schulen kommen. Handwerksmeister beschweren sich immer wieder, dass viele der jungen Menschen nicht richtig rechnen, lesen oder schreiben könnten. Im Zweifel verzichten die Chefs dann oft auf einen Azubi und lassen die Stelle unbesetzt.