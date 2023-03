Vater der PISA Studie: scharfe Kritik am deutschen Bildungssystem

Andreas Schleicher ist Bildungsdirektor bei der OECD und hat den PISA Test entwickelt. Er findet: Lehrermangel sei hausgemacht, die Chancengleichheit bei der Bildung problematisch.

PISA Studie: so schlecht sind deutsche Schüler:innen

Alle drei Jahre werden stichprobenartig Fünfzehnjährige ausgewählt, um an der PISA Studie teilzunehmen. Der Test soll herausfinden, wie die Kompetenzen der Schüler:innen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften sind, wenn sie kurz vor dem Ende ihrer Pflichtschulzeit stehen.

Der Schock über das schlechte Abschneiden bei der ersten Studie im Jahr 2000 in Deutschland war groß. Das erste Mal war schwarz auf weiß zu lesen, wie groß die Defizite deutscher Schüler:innen sind. Dann die Studie 2018: Besonders bedenklich, dass jeder fünfte 15-jährige nicht einmal auf Grundschulniveau lesen kann.

Ist die Bildung in anderen Ländern besser?

Schleicher übt scharfe Kritik am deutschen Bildungssystem. Schulen bräuchten mehr Freiheiten, um sich selbstständig zu organisieren. Der Lehrermangel in Deutschland sei hausgemacht, da der Beruf intellektuell zu unattraktiv sei.

»Lehrer haben viel zu wenig Gelegenheit, das zu tun, wofür sie eigentlich in den Beruf gegangen sind: nämlich jungen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden, und sie auf diesem Weg zu begleiten.«

Corona setzte Schüler:innen nochmals massiv zu

Die Corona Pandemie habe die Chancenungleichheit in der Bildung noch einmal erheblich verstärkt. Die kommende PISA Studie werde das zeigen, so Schleicher. Wie der Lehrberuf attraktiver werden kann und welche Länder mit welchen Konzepten erfolgreich in der Bildungsstudie abschneiden, das erklärt Andreas Schleicher in SWR 1 Leute.