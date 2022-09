Das Handwerk kämpft mit Fachkräftemangel und fehlenden Azubis. Trotz allem lieben Hanna und David Schaaf ihren Beruf. Das ist der Grund.

David, Martin (Vater) und Hanna Schaaf Oliver Lozano

Freie Ausbildungsstellen im Handwerk

Der Schrank klemmt, der Abfluss ist verstopft, das Dach müsste erneuert werden – aber Handwerker:innen in diesen Zeiten zu bekommen, ist in den meisten Fällen sehr schwer. Viele Betriebe finden keine Auszubildende. Warum ist das so? Das Handwerk hat gegen Klischees anzukämpfen: ein harter und oftmals dreckiger Job zu schlechten Arbeitszeiten mit mäßiger Bezahlung. Jedes vierte Unternehmen in Deutschland hat in diesem Ausbildungsjahr nicht alle Plätze besetzt.

Was tun gegen den Azubimangel?

Für die Geschwister Hanna und David Schaaf aus Stuttgart ist das Handwerk dagegen das perfekte Arbeitsumfeld. Sie ist Raumausstattermeisterin, er Zimmerermeister. Die beiden sind im väterlichen Betrieb integriert und sollen in Zukunft auch in die Leitungsebene des Unternehmens wechseln.